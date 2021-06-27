{ 27 июня 2021 }

Исследование агрессивности разных пород собак

Рубрики: [Telegram]  

Финны, со свойственной им обстоятельностью, провели исследование агрессивности разных пород собак. Исследовали 9 тысяч собакенов, подвели итоги, обосновали, сделали выводы. Оказывается, по их, финнов, высокоакадемическому заключению, самыми агрессивными из всех изученных являются: цвергшнауцер, колли, пудель и той-терьер. Занавес. Можно смеяться.

Не бойцовские породы, в которых финские исследователи особой агрессивности не обнаружили. Не всякие там аборигенные собаки, на которых и взглянуть-то страшно. А именно те собаки, которых наивные и недалёкие обыватели полагают семейными породами и друзьями-компаньонами. Благо, колли — это вообще собака-нянька, а пудель великолепный цирковой клоун. Про той-терьеров и вовсе умолчим.

Не исключено, конечно, что это такая, чисто скандинавская шутка. С непроницаемым выражением лица озвучить абсолютную чушь и внутренне веселиться. Чувство юмора у них точно есть. Кто читал «Четвёртый позвонок» или сказки про семейку Муми-троллей, знают. Но тогда, где, среди самых агрессивных собак, чихуа-хуа? Йоркширские терьеры? Мальтийские болонки, наконец?

А есть же ещё в мире померанские шпицы, французские бульдоги, мопсы с пекинесами, ши-тцу… Наконец, тибетские терьеры и левретки. Такие, вечно дрожащие, на хилых ножках. Наконец, почему в список агрессивных собак, помимо тех, кто там сейчас финнами зафиксирован, не вошли хомячки-тедди, кошки породы «Рэгдолл» и домашние шиншиллы? Да хоть бы и бурундуки!

Чип и Дейл, конечно, не совсем собаки, и даже совсем не собаки, но в принципе, чего их в список агрессивных собачьих пород не занести? Они же вечно суетятся, спеша на помощь… Пока же этого не произошло, порадуемся за финских исследователей. Теперь только заменить кавказских овчарок, алабаев, тиберских мастифов и питбулей на пуделей и колли, и можно спать спокойно. Да здравствует наука!  

Евгений Сатановский


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