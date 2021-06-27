Скриптонит — потрясающий музыкант, но очень посредственный управляющий

Для меня Скриптонит стал человеком, благодаря которому я вновь поверил в музыку на русском языке. Я очень любил «ДСНЯ», несмотря на прохладу слушал на повторе «Праздник», восхищался/юсь «Уроборосом» и до сих пор заинтригован проектом Gruppa Skryptonite. Последние два альбома сказать «люблю» — значит солгать, но это не претензия, а скорее показатель отсутствия связи между мной и этой музыкой.

Адиль один из немногих артистов в СНГ, которым удается удерживать актуальность своих ранних релизов. У этого человека нет резкого перехода между «эрами», но и нет такого, что он становится заложником своих предыдущих работ: люди одинаково много слушают его новые и старые треки, это можно увидеть на стриминговых площадках. Но у него есть очень слабое место, про которое принято не говорить, оглядываясь на запредельно высокий статус исполнителя, как некой мессии местной музыкальной индустрии. Речь о том, как он распоряжается своим талантом вне сольных музыкальных альбомов и кого пытается продвигать, растрачивая попусту собственную репутацию.

Сегодняшняя новость — Скриптонит выпустит совместный альбом с Qurt и Индаблэк. Последнего Адиль агрессивно пиарит через свои соц. сети, но получается не очень: у него пока только 14 тысяч подписчиков в Instagram и довольно слабый перформанс на последних синглах. Qurt взбирается на поверхность через музыку — рэпер из Астаны выпустил совместный ЕР с Трувером, а в этом году запомнился благодаря дрилл-синглу с Адилем, но в сольных работах тоже пока что слабая статистика.

На мой взгляд, продвижение таких артистов как Индаблэк, Kali, Райда и Qurt — ничто иное, как попытка выстроить успешную бизнес-модель путем эксплуатации работающих сегодня жанров. Все эти исполнители сегодня воспринимаются мной как участники продюсерского центра, где Скриптонит вынужден продвигать ту музыку, которая с ним напрямую совершенно не ассоциируется. И если судить исключительно по цифрам и появлению треков этих имен в чартах больших площадок, то напрашивается вывод, что такая модель не работает.

Единственное на моей памяти новое имя, за подписание которого я искренне благодарен Скриптониту — дуэт Сёстры. Максимально отдаленная от коммерции музыка, от которой (я уверен) кайфует сам Адиль, кайфуют слушатели и которая превосходит по цифрам Индиблэка и Курта вместе взятых.

Когда я только узнал, что Адиль вместе со своими соратниками создал лейбл Musica36 — обрадовался и ждал следующий шаг. Казалось, что Скриптонит будет вытягивать на поверхность безумно перспективных артистов, будущих звезд, выступая для них в роли трамплина за счет талантливого продюсирования. Прошло больше двух лет, а я всё ещё жду следующий шаг. И вместо того, чтобы остановиться на том, что есть, и «прокачать» нуждающихся в этом исполнителей, Скриптонит набирает еще больше новых — за последние месяцы к лейблу присоединились Rodionis, Gee Baller и Smoke Bush. Говорят ли вам что-то эти имена? Лично мне — не особо.