Как Наполеоны становятся Макронами

Особенности современной демократии состоят, помимо всего прочего, в популизме, безответственности и резком, на глазах, измельчании тех, кого она приводит к власти. Наполеоны становятся Макронами, Рузвельты Байденами, а Черчилли Джонсонами по всему миру. Тенденция, однако. Просвещённая монархия или такой же авторитаризм оказываются много эффективнее и лучше по результатам и для страны, и для её населения, если не считать, что пройти по этой дорожке удаётся максимум одно поколение. Следующее от своих правителей устаёт (а народ всегда от них устаёт), те стареют и, как правило, передают власть чёрт знает кому. В итоге к ней опять приходят жадные до власти лживые популисты, мелкие (а иногда и не мелкие) диктаторы или воры и прохиндеи, на которых пробы некуда ставить.

Впрочем, не исключена, особенно на Ближнем и Среднем Востоке, и теократия, от которой в итоге мало счастья даже тем, кто её установил. Более, чем распространён приход к власти военных, что у нас ещё в недавние советские времена именовалось «хунтой» с исключительно негативным оттенком, хотя страны, где они правили, были и до сих пор остаются, особенно в Третьем мире, исключительно многочисленными. И, главное, хоть социализм в той или иной стране, хоть капитализм — неважно. Минимум социальной справедливости и справедливости вообще ей обеспечен. Только риторика у правителей разная. Одни открыто низы за людей не считают и беспредельничают по-всякому. Другие их подкармливают и из себя строят «отцов нации». Третьи ещё как-то изворачиваются.

Смотришь на окружающий мир… Ну, выборы почти везде, и что? Выигрывают всё равно не лучшие, а те, за кого проголосовали (и это даже если убрать за скобки неизбежные подтасовки, накрутки и фальсификации, которых везде хватает), а голосуют непонятно за кого. В итоге все довыбираются «до мышей». Армяне и израильтяне, украинцы и американцы, немцы и французы, англичане и поляки… Смотришь на их начальников — грустно. Вокруг смотришь — не веселее. Так что хочется, по Жванецкому, «что-то в консерватории подправить». Одна незадача, что ни делай, чтоб было лучше, будет только хуже. Честные и пламенные борцы с коррупцией, приходя к власти, становятся диктаторами, вводят репрессии и проливают моря крови, или заводят войны. А то и превращаются в воров, хуже тех, кого свергли. Тупик, вертящийся по кругу…