Зампред Госдумы Пётр Толстой дипломатично отреагировал на происшествие в Чёрном море. Его цитаты из ток-шоу:

«Любой эсминец, посудина ржавая украинская в наших территориальных водах на подходе к Крыму — стрелять на поражение, давать по зубам. Так, чтобы потом неповадно было нескольким поколениям.

У нас много есть специальных сил и средств, после которых английские и американские моряки выходили седые с обесточенными айфонами. Поэтому необязательно стрелять.

Они пытаются взять нас на слабо. Но Россию на слабо брать не надо. Исторически так сложилось, что, когда они подходили только к Крыму, потом с позором оттуда уносили ноги.

Если британцы и европейцы этого не поймут, то да, будут жертвы. К сожалению, они неизбежны. Но они поймут это на практике, когда потопят первый корабль.

Украина сегодня — это европейское Сомали. Это совместная операция этих комиков, гомиков и британцев».