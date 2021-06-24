{ 24 июня 2021 }

Пётр Толстой дипломатично отреагировал на происшествие в Чёрном море

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Зампред Госдумы Пётр Толстой дипломатично отреагировал на происшествие в Чёрном море. Его цитаты из ток-шоу:

«Любой эсминец, посудина ржавая украинская в наших территориальных водах на подходе к Крыму — стрелять на поражение, давать по зубам. Так, чтобы потом неповадно было нескольким поколениям.

У нас много есть специальных сил и средств, после которых английские и американские моряки выходили седые с обесточенными айфонами. Поэтому необязательно стрелять. 

Они пытаются взять нас на слабо. Но Россию на слабо брать не надо. Исторически так сложилось, что, когда они подходили только к Крыму, потом с позором оттуда уносили ноги. 

Если британцы и европейцы этого не поймут, то да, будут жертвы. К сожалению, они неизбежны. Но они поймут это на практике, когда потопят первый корабль. 

Украина сегодня — это европейское Сомали. Это совместная операция этих комиков, гомиков и британцев». 

 

Методичка


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