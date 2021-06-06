Петр Толстой хочет лишить бедных высшего образования

Победитель праймериз и один из лидеров консервативного крыла «Единой России» высказался за отмену ЕГЭ. Вместо него Толстой предлагает вернуться к «традиционному русскому образованию». Что это такое на практике, непонятно. Неудивительно, если Толстой имеет в виду, например, церковно-приходские школы.

На вопросе, а как же польза для бедных жителей провинции, чьим детям ЕГЭ помогает поступить в топовые вузы, Толстой разоблачил сам себя. Он считает это мифом: «Чтобы ребенок поступил, нужен репетитор, который работает в соответствующем институте. В советское время студентов было в четыре раза меньше, а качество образования было в четыре раза выше».

Во-первых, Толстой не понимает, о чём говорит. Репетитор из вуза нужен для подготовки к вузовским олимпиадам и дополнительным экзаменам, где они есть. Это то самое порочное наследие, с которым наоборот борется ЕГЭ — часто вузовские олимпиады коррумпированы. Это то самое, что бьёт по провинциалам и бедным. Наверное, элитное окружение Толстого таким образом проталкивает своих детей в топовые вузы, поэтому он по-честному запутался. Отмена ЕГЭ таким элитным детям и вузовским репетиторам выгодна, Толстой лоббирует их интересы.

Замечание, что при меньшем количестве обучаемых качественнее образование — второе саморазоблачение. Конечно, если вместо 100 человек взять 25, то на каждого будет больше времени и средств. Но это прямо противоречит политике президента России, который за увеличение бюджетных мест в вузах. Петр Толстой против Владимира Путина.

К месту оказывается открытие памятника Александру III, призывы изучать и почитать его наследие. Он прославился в том числе указом о «кухаркиных детях». Правые консерваторы во власти, судя по репликам Толстого, не против повторить этот указ. Левые консерваторы, судя по всему, смотрят на Китай, где богатым жителям столицы намного легче поступить в топовые вузы. За популизмом «отменить ЕГЭ» стоит желание вернуть сословное общество. Это перестают скрывать.