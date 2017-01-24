Петр Толстой

Лев Толстой и Достоевский, а так же А. П. Чехов с И. Буниным и Горьким никакого Толстого и Достоевского в гимназии не проходили. А напротив читали легкого Жуковского, увлекательного Загоскина и экзотичного Лермонтова. Закон Божий они тоже учили. [Читать...]

Историческая сенсация Известно осуждение Л.Н.Толстым войн, милитаризма. Он был противником любых форм насилия. Его правомерно можно поставить в истоках современного движения за мир во всем мире. Он одним из первых отметил возрастание гонки вооружений в мире, когда в [Читать...]

Петр Налич снял видеоклип на песню «Марина». Музыку к этой композиции написал сам Петр Налич, а слова он написал вместе с Джанлуиджи Майорино. Режиссёром клипа выступила Наталия Возианова-Иванова, а главную женскую роль в ролике сыграла Анастасия Ричи.

Выдающийся театральный режиссер Петр Фоменко скончался в ночь на 9 августа в Москве. Ему было 80 лет. С 1993 года он возглавлял театр «Мастерская Петра Фоменко» – причем игра его актеров считалась эталонной и непревзойденной в современном русском [Читать...]

Враг тебе человек или не враг, это абсолютно не характеризует его, c положительной или с отрицательной стороны. Как и в случае с тем нравится тебе определенное кино или не нравится это никак не влияет на то хорошее оно [Читать...]