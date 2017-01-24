О новом “толстовстве”. Не хорошо сказано, спору нет. Обидно тем людям еврейской самоидентификации, предки которых страну нашу строили, защищали, давали множественные поводы ею гордиться. И не обойтись без “но”… Может быть разумнее потомкам всех евреев, и с положительной биографией рода и с отрицательной, быть щепетельнее с высказываниями в адрес других этносов нашей империи, будь они великоросами, удмуртами, чукчами?

У слов есть цена и это бред, что говорить можно всё что угодно. Нельзя. Ну или не удивляться обратке. Это новым “генетикам”…