Лев Толстой и Достоевский, а так же А.П.Чехов с И. Буниным и Горьким никакого Толстого и Достоевского в гимназии не проходили. А напротив читали легкого Жуковского, увлекательного Загоскина и экзотичного Лермонтова.

Закон Божий они тоже учили. Причем основательно и долго, как его нынче и в семинариях не учат.

Справились однако столпы русской литературы, выросли полноценными людьми.

Я, признаться, не уверен, что “Война и мир” должна быть в школьной программе. Точнее, я уверен, что “Севастопольские рассказы” там были бы там куда уместнее. Особенно учитывая их острую актуальность.