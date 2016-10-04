{ 4 октября 2016 }

Толстой и Достоевский

Рубрики: [Фейсбук]  

Лев Толстой и Достоевский, а так же А.П.Чехов с И. Буниным и Горьким никакого Толстого и Достоевского в гимназии не проходили. А напротив читали легкого Жуковского, увлекательного Загоскина и экзотичного Лермонтова.
Закон Божий они тоже учили. Причем основательно и долго, как его нынче и в семинариях не учат.
Справились однако столпы русской литературы, выросли полноценными людьми.
Я, признаться, не уверен, что “Война и мир” должна быть в школьной программе. Точнее, я уверен, что “Севастопольские рассказы” там были бы там куда уместнее. Особенно учитывая их острую актуальность.

Сергей Ключенков


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