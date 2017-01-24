Проблема с современным феминизмом одна – и она ровно та же, что и со всеми нынешними левачками.

Она состоит в том, что им нужны не равенство и свобода, как “дедам”, бравшим Бастилию и Зимний, – а только превосходство и ограничения.

Казалось бы, цель феминисток должна быть в том, чтобы сблизить и уравнять мужчин и женщин, чтобы тебе – во многих случаях – было все равно, какого пола другой человек.

Чтобы женщинам было можно все то же самое, что и мужчинам, – и точка на этом, забудем о гендере и перейдем к другим темам.

Мы биологически разные, но мы социально равны – что еще надо?

Э, нет.

Это не женщине должно быть можно.

Это мужчине должно быть нельзя.

Казалось бы, как мог отреагировать женсовет идеального мира на выступления Трампа в стиле поручика Ржевского?

Ну, как-то так:

“Я бы сама тебя схватила за известное место, но ты старый козел, и мне это неинтересно. Я лучше схвачу кого помоложе”.

Ха-ха, конец пьесы.

Мир патриархальности – это где мужчина имеет право быть поручиком Ржевским, а женщина должна скромно смотреть в пол.

А мир равенства – это где каждый имеет право быть поручиком или поручицей Ржевской в меру своей испорченности.

Но интересно не равенство.

Равенство – скука, отстой, на нем много не заработаешь.

К тому же – секрет Полишинеля – равенство уже наступило в двадцатом веке везде, кроме Африки с Азией.

А на самом деле – интересен матриархат.

То есть цель вовсе не в том, чтобы себе разрешить, нет.

Только в том, чтобы запретить Трампу.

И так во всем.

Вместо равенства и свободы, вместо всеобщей солидарности и неразличения друг друга по всяким второстепенным признакам гендера, расы, нации, etc., – левачки создают движения-секты, смысл которых, напротив, в обособлении и вражде, в создании культа себя-жертвы и вечной вины кого-то другого, кто им поверит и повинится (немцев, русских, мужчин, христиан, белых).

Практика же этих сект сводится к ужесточению цензуры и выбиванию преференций.

Скандалы. Увольнения. Квоты. Компенсации. Постоянно расширяемый список того, что нельзя делать, нельзя говорить, на что нельзя смотреть и о чем нельзя шутить.

Это, товарищи, ужасная тошниловка, – скажу я вам даже не как консерватор, а как потомок коммунистических революционеров, да и сам коммунист в позднем детстве.

Бабушка Коллонтай воевала за то, что если ей нравится матрос Дыбенко – так она имеет право хватать этого матроса за что угодно, и никто ей не указ.

Идея же, что она должна, наоборот, читать матросу Дыбенко лекцию о том, что он патриархальная шовинистическая свинья из мужского репрессивного сообщества, виноватого перед дорогими сестрами, – бабушке, к счастью, в голову не приходила.

И если мы левые, то не надо бороться за то, чтобы в мире для всех было больше разнообразных “нельзя”. Фу такими быть.

А бороться надо за то, чтобы всем было можно.