Сборная Украины впервые в истории вышла в стадию плей-офф Чемпионата Европы по футболу. Сборная Словакия получила от Испании пять безответных мячей, чем существенно ухудшила (как оказалось, решающую) разницу забитых и пропущенных мячей в сводной таблице третьих мест. В итоге сборная Украины вышла из группы с тремя очками и отрицательной разницей забитых-пропущенных. В переводе с футбольного на обывательский, если бы победа России над Финляндией была бы более убедительной (2:0 или 3:0), а поражения от Дании и Бельгии не были бы разгромами в 3 мяча, то сегодня именно Россия с замиранием сердца ожидала бы итогов матчей в других группах и проклинала бы Роберта Левандовского, на краткий момент подарившего надежду сборной Польши. Но эту честь мы в итоге передоверили Украине. По-братски.

Чисто случайно, именно вчера Филиппа Киркорова признали угрозой для нацбезопасности Украины — видимо, это такая операция прикрытия для удачно справившегося со своим заданием болгарского агента. Не хватает только какой-нибудь медальки для Ольги Бузовой.

Серьëзный (пусть и заочный) имиджевый проигрыш принципиальному противнику на почти домашнем Евро обрекает на серьезные оргвыводы по результатам выступления российской сборной. И здесь Станиславу Черчесову едва ли стоит торговаться за неустойку за досрочное расторжение контракта — неуместную алчность могут «не так понять». Хотя и уволить «усы безнадеги» без решения первого лица вряд ли кто решится — а Первому, как известно, нравятся хамоватые и непрогибающиеся. Так что всë и все может остаться на своих местах.

Тем не менее, в последний день групповой стадии стоит отметить, что главным событием стали не заполненность стадионов, запреты на допуски комментаторов и болельщиков целых стран, и даже не шокирующая клиническая смерть на поле датчанина Эриксена (чтоб он был здоров). Главным событием стал удивительный и непредсказуемый футбол. Мощная доза настоящих эмоций и бескомпромиссной борьбы отвлекла и от короны, и от беспрецедентной жары, и от кучи других крупных и мелких проблем. Игра, где даже аутсайдер способен преподнести сюрприз фавориту. Если, конечно, будет играть в футбол, а не во что-то другое.