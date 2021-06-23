Артист Егор Бероев проснулся знаменитым. Не то что бы до этого он страдал от недостатка популярности, но жëлтая звезда и пара слов в порядке бреда о том, что прививки — это новый Холокост, и вуаля — о тебе уже пишут буквально все.

Разумеется, способность публично путать причину и следствие не является фирменной чертой исключительно артиста Бероева. В России это традиция и свой специфический фокус при взгляде на очевидные вещи. И если вирус сам устраивает Холокост, тот меры по борьбе с ним тоже не должны сильно отличаться.

В дни годовщины начала Великой Отечественной сходство вируса с войной минувших дней становится ещë более разительным. Как шапкозакидательство после битвы под Москвой обернулось катастрофами 1942 года, так и провальная неготовность к третьей волне выкрутила на «максимум» всю неустойчивость Российской власти. Власти, до такой степени сократившей и зачистившей «пространство диалога», что единственной внятной оппозицией сам собой стал единый фронт антипрививочников и безмасочников. И пусть с аргументацией у последних проблемы, у официальных властей с этим дела обстоят не лучше. Такая вот кама-сутра мысли, до последнего выжившего.