Егор Бероев — свободолюбивый лемминг с желтой звездой на лацкане

Нет, с ним все терпимо — с Егором. И не еврей он, и не изгой, и даже ковидом не заболел. Пока.

Но переживает. И так переживает, что кушать не может. И выступил с речью на Тэффи. Специфической такой речью. В которой объявил, что ковид-диссиденты — тоже диссиденты. Они за свои права борются. Я правда, не совсем понял, какие такие у них права — заболеть? Интересно провести время под ИВЛ? За наш счет?

Ну я, конечно, понимаю, что у нынешних либералов есть стойкая позиция — Баба Яга всегда против. Вот хлебом их не корми — дай наперекор пойти.

Взять ту же Новодворскую — флаг-стяг либерализма — стойкая была дамочка. В убеждениях. И даже в детстве.

Вот по ее воспоминаниям — в пионерском лагере она целеустремленно отстаивала свои внутренние убеждения. Заплывала за буйки в море. Воспитатели подпрыгивали и хватались за головы, проклинали свою судьбу, когда толстая и неуклюжая ( в детстве такая же) Валерия бултыхала ластами к личной свободе потопнуть в волнах.

То есть, наши либералы — это свободолюбивые лемминги. По поведению. Те, которые упиваясь стайной рукопожатностью — смело и гордо несутся хомячьим стадом к пропасти и никак не хотят сосуществовать с здравым смыслом.

Бероев — себя превзошел. Это прямо свободный альбатрос либерализма. Которые реет гордо и свободно на фестивале «Тэффи». Он не просто свои права обозначил — вольно помереть с помощью ИВЛ. Он идеологическую нотку привнес, дескать сатрапы вы все — ущемляете нас, меньшинство. Только вот никак не пойму — почему «желтая звезда-то»?

Надо сразу — золотую звезду героя давать. За жертвенность. Типа, нам не страшен серый волк. И зачем строить что-то. Поросята — форевер. На блюде.

Нам, которым здравый смысл не чужд, уже сложно ориентироваться в причудливых фантазиях нашей элиты.. У меня, честно, мозг закипает. Я могу понять очевидный их лозунг — «хотим, чтобы у нас все было — и ничего за это нам не было…» Это — понятно…

Но вот — это…

«Сегодня я проснулся в мире, где это (вакцинация) стало опознавательным знаком — гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами, — добавил Бероев. — Как мы, потомки победителей, могли это допустить?».

Потомки победителей -то при чем? Они что — побеждали-то? Чуму фашизма? Так вроде — все грамотно было. Задушили вполне адекватными действиями.

Так что за всхлипы? Бероев не знает, что в ЛЮБОЙ военной обстановке надо ВЫПОЛНЯТЬ приказы для того, чтобы получить победу?

Что карантины были ВСЕГДА? И это — разумное ограничение ы форс-мажорной ситуации. И в пушкинские времена были карантины по холере, и за границей — везде и всегда.

Или бероевым нужны ПРАВА переносить заразу? И от вида задыхающихся людей им будет приятно?

Я насмотрелся на мучения больных, сам лежал с 90-процентным поражением легких.

Я ЗНАЮ, что ничьи ПРАВА и ничьи СВОБОДЫ не стоят смерти моих близких.

Хотя и безумие — тоже заразно.. И к сожалению — словами и увещеваниями уже не лечится..