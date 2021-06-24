Монолог владычицы Спартака

Я не тёлка, не сельская скотница,

Не певичка там из кабака,

Не модель, не тупая эскортница,

Я — Заремба, жена Спартака.

Если прямо сказать, то по правде я

Не искала с ним встречи вокруг.

Просто в конкурсе Русского Радио

Приняла я участие вдруг.

Мы с девчонками были в Хорватии,

Ну, и с нами там был этот гусь…

Между прочим, к знакомству в кровати я

Негативно всегда отношусь.

С конкурсантками вместе короче я

Расслаблялась там, как пластилин,

При поддержке Лукойла Гарольдыча,

Типа спонсора нашего, блин.

В общем, сидя на попочках ровненько,

Все мы конкурса ждали того.

Только вдруг прям в июне, в Дубровнике,

Снег пошёл ни с того, ни с сего.

Столько снега я раньше не видела:

Завалило блин все берега.

Просто видимо прямо невидимо,

Много снега… Ваще дофига!

Всю Хорватию им разукрасило –

Ни поссать, ни пером описать.

Ну, меня с него и заколбасило,

Типа стала я, блин, замерзать.

В общем, мы задубели с красотками,

Ну и тут этот самый Лукойл

В магазин всех сгребает за шмотками,

Ну а мне эти шмотки накой?

Я без них как бы самая стильная,

И ай-кью у меня выше всех,

И нисколечко не меркантильная,

Мне за так дарят тачки и мех.

Наши девки рванули за бусами,

Закричали, а я — ни гу-гу.

В самом деле, с моими-то вкусами,

Чё я с ними в толпу побегу?

И стою я с поджатыми губками,

Ну а он прям встаёт предо мной:

Типа, я помогу вам с покупками,

Я куплю вам костюм шерстяной.

И приносит костюмчик мне розовый:

— На, примерь, это шерсть — не поплин,

Защитит, — говорит, — от мороза он.

Типа, ты мне понравилась, блин!

Я в ответ: — Ну а что вы мне можете

В жизни дать, чтобы мне не в облом?

Чем вы сердце моё растревожите?

Тут он мне отвечает: — Баблом!

Ты мне душу рванула, красавица

Я тобой покорён, как дурак.

Забирай себе всё, что понравится.

У меня есть команда Спартак!

— Оп-па! Оба-на! Оппоньки! Оппочки!

Это ж сам властелин Спартака!

Наконец-то к моей круглой попочке

Прикоснулась удачи рука!

Это ж всё наяву, не мерещится!

Прям мурашки пошли по спине…

Я же с детства футбола болельщица!..

Так вот он и женился на мне!

И теперь я футбола владычица.

И когда в нервяке за Спартак

Мой Гарольдыч сердито набычится,

Я ему подскажу, что и как!

Чтоб мячи были чаще забитыми,

И чтоб дух был в команде здоров, —

Запрети с волосами немытыми

В раздевалку пускать тренеров!

Чтобы тренер у нас был красивенький

И французским парфюмом пахуч,

Чтоб, как Эмери был импульсивненький,

И чтоб был, как Тедеско, прыгуч.

Чтобы в ложах хватало всем пледиков.

И ещё я скажу без прикрас,

Чтобы не было всяких там педиков

Даже близко в команде у нас!

Я скромна. Мне не нужно имение

В Кап д Антиб и дворец в Сан-Тропе.

Пусть мой муж на моё день рождения

Купит мне Киллиана Мбаппе!

24.06.2021