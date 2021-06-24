Монолог владычицы Спартака

Я не тёлка, не сельская скотница,
Не певичка там из кабака,
Не модель, не тупая эскортница,
Я — Заремба, жена Спартака.
Если прямо сказать, то по правде я
Не искала с ним встречи вокруг.
Просто в конкурсе Русского Радио
Приняла я участие вдруг.
Мы с девчонками были в Хорватии,
Ну, и с нами там был этот гусь…
Между прочим, к знакомству в кровати я
Негативно всегда отношусь.
С конкурсантками вместе короче я
Расслаблялась там, как пластилин,
При поддержке Лукойла Гарольдыча,
Типа спонсора нашего, блин.
В общем, сидя на попочках ровненько,
Все мы конкурса ждали того.
Только вдруг прям в июне, в Дубровнике,
Снег пошёл ни с того, ни с сего.
Столько снега я раньше не видела:
Завалило блин все берега.
Просто видимо прямо невидимо,
Много снега… Ваще дофига!
Всю Хорватию им разукрасило –
Ни поссать, ни пером описать.
Ну, меня с него и заколбасило,
Типа стала я, блин, замерзать.
В общем, мы задубели с красотками,
Ну и тут этот самый Лукойл
В магазин всех сгребает за шмотками,
Ну а мне эти шмотки накой?
Я без них как бы самая стильная,
И ай-кью у меня выше всех,
И нисколечко не меркантильная,
Мне за так дарят тачки и мех.
Наши девки рванули за бусами,
Закричали, а я — ни гу-гу.
В самом деле, с моими-то вкусами,
Чё я с ними в толпу побегу?
И стою я с поджатыми губками,
Ну а он прям встаёт предо мной:
Типа, я помогу вам с покупками,
Я куплю вам костюм шерстяной.
И приносит костюмчик мне розовый:
— На, примерь, это шерсть — не поплин,
Защитит, — говорит, — от мороза он.
Типа, ты мне понравилась, блин!
Я в ответ: — Ну а что вы мне можете
В жизни дать, чтобы мне не в облом?
Чем вы сердце моё растревожите?
Тут он мне отвечает: — Баблом!
Ты мне душу рванула, красавица
Я тобой покорён, как дурак.
Забирай себе всё, что понравится.
У меня есть команда Спартак!
— Оп-па! Оба-на! Оппоньки! Оппочки!
Это ж сам властелин Спартака!
Наконец-то к моей круглой попочке
Прикоснулась удачи рука!
Это ж всё наяву, не мерещится!
Прям мурашки пошли по спине…
Я же с детства футбола болельщица!..
Так вот он и женился на мне!
И теперь я футбола владычица.
И когда в нервяке за Спартак
Мой Гарольдыч сердито набычится,
Я ему подскажу, что и как!
Чтоб мячи были чаще забитыми,
И чтоб дух был в команде здоров, —
Запрети с волосами немытыми
В раздевалку пускать тренеров!
Чтобы тренер у нас был красивенький
И французским парфюмом пахуч,
Чтоб, как Эмери был импульсивненький,
И чтоб был, как Тедеско, прыгуч.
Чтобы в ложах хватало всем пледиков.
И ещё я скажу без прикрас,
Чтобы не было всяких там педиков
Даже близко в команде у нас!
Я скромна. Мне не нужно имение
В Кап д Антиб и дворец в Сан-Тропе.
Пусть мой муж на моё день рождения
Купит мне Киллиана Мбаппе!
24.06.2021