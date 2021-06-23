Филипп Киркоров высказался в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Певец утверждает, что победа Трампа на выборах повлечет за собой улучшение отношений между Америкой и Россией. — Если Дональд Трамп будет президентом, отношения между нашими [Читать...]

6 апреля 2020 года Президент США Дональд Трамп подписал исторический указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. «У американцев должно быть право на коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве… США не [Читать...]

Газета The Washington Post со ссылкой на книгу своих журналистов сообщила, что Дональд Трамп на ранних этапах пандемии коронавируса в США рассматривал возможность отправлять зараженных в американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе. Тогда реализацию данной идеи заблокировали советники президента. [Читать...]

Если кто-то думает, что Дональд Трамп ляпнул про 10 триллионов долларов, которые намерен получить с Китая «за коронавирус», из 16 триллионов, которые он им заранее насчитал (щедрый человек — мог бы и все 100 посчитать, а то и [Читать...]

Эйфория в связи с победой Трампа чрезмерна и количество ваших немыслимых хотелок зашкаливает. Я лично буду доволен президентством Трампа, если при его правлении коллективный мустафа лещенко будет навсегда снят с грантового довольствия и официальный Киев принудят к полному [Читать...]