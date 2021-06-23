{ 23 июня 2021 }

Разрушения «культа личности» бывшего президента

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Торговые пошлины Трампа могли быть причиной многомиллиардных убытков экономики Китая и США.

ФРС провела исследование и выявила аномалию: данные США и Китая по взаимной торговле не сходятся. Эксперты предполагают, что это произошло из-за искажений отчетности и экономической подоплеки. Китайские экспортеры могли специально завышать стоимость экспорта, чтобы получать льготы по НДС, в то время как американским компаниям было выгодно занижать цену ввозимых товаров для уменьшения размера уплачиваемых пошлин.

В результате таких манипуляций экономика США могла недополучить около $10 млрд, а сокращение торгового дефицита между странами, к которому стремился Дональд Трамп, получилось фиктивным. Экспертам еще предстоит изучить феномен этой торговой войны двух крупнейших экономик мира. Удивительно, почему ФРС решила заняться изучением последствий инициативы Трампа только сейчас. Пока исследование смахивает на очередную попытку разрушения «культа личности» бывшего президента.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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