Пиратские ухватки Америки

Если кто-то думает, что Дональд Трамп ляпнул про 10 триллионов долларов, которые намерен получить с Китая «за коронавирус», из 16 триллионов, которые он им заранее насчитал (щедрый человек — мог бы и все 100 посчитать, а то и 200 — чего уже на таких цифрах мелочиться) просто так, для красного словца, так он сильно не понимает Америку. И Трампа тоже. Тот прекрасно знает свой электорат и американцев в целом.

Расчёт не на то, что Китай заплатит — ломаного гроша не даст и никакие иски ни в какие международные инстанции, контролируемые американцами, им здесь не помогут, а на смесь стандартного рэкета (прибрать, что можно китайского к рукам, если получится дотянуться, в обеспечение претензий) с популизмом, рассчитанным на будущий электорат. Неважно, в президенты Трамп еще раз соберётся, или ещё на какой пост будет претендовать — пригодится.

Нет у Америки внешней политики, есть только внутренняя — сто раз сказано. Ну, а пиратские ухватки при ней всегда были и всегда будут. И тут даже обижаться бессмысленно. Это как барабаны Страдивари из старого анекдота, которые тот делал для правильных пацанов, а скрипки — для лохов. Вот международное право, мировое сообщество, демократия, а тем более альянс демократий — это как раз для лохов, которыми мы были очень долго.

Вопрос — перестали мы уже ими быть, или так и зависли на грани выхода из этого идиотского состояния, в которое вошли при Горбачёве. Судя по тому, что американцы то ли всерьёз, то ли в качестве пробного шара намерены выкатить Путину предложение пойти с ними в общем строю против Китая, и не за что-то конкретное (дураки они, что ли?), а за долю малую, сиротскую, чисто гипотетическую, от будущих дивидендов, которые с Пекина урвут, они считают, что да, зависли.

С другой стороны, с Ираном же у них это получилось? С Восточной Европой получилось? Да и на большей части постсоветского пространства они нас так переиграли… И при этом Байден намерен капать Путину на мозги насчёт суверенитета Украины. Крым там, Донбасс… Ну, пускай попробует. Мы, конечно, для них просто белые туземцы, и они прекрасно отдают себе отчёт, почему именно в этом абсолютно уверены, но нам-то эти приключения на кой?

Ссориться с Китаем, с которым в кои-то веки отношения развиваются нормально, спасибо Путину, ради Америки, которая их с нами в капусту порубила?! Для того, чтобы на это пойти, надо быть совсем уж трёхнутыми на всю голову, чего за отечественным руководством, при всех к нему вопросах, отродясь не наблюдалось. Так что, пускай два тигра вволю дерутся в долине. Умная обезьяна на них с интересом посмотрит со своей горы.