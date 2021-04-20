Возвращается для консультаций в Вашингтон американский посол в Москве или нет, не суть важно. То есть гадать по какой угодно кофейной гуще на эту тему можно, надо же чем-то политологам и прессе заниматься, но по сути отношения России и Америки пришли к простой, но ёмкой формулировке «умерла, так умерла». Нет, американские фильмы и мультфильмы по телевидению идут, как шли, американских авторов переводят и читают, а джаз и блюз никто не запрещает. Да и вообще никто ничего особо не запрещает, хотя начальники наши по культурной части в культуре по большей части замечены не были. Как, впрочем, и те, которые по образованию, по их кафедре. Об экономике и космосе уже не говорим. Эффективные менеджеры всё как тополиная моль обсели.

При этом доллары народ как покупал, так и покупает, и держит на счетах. Американцы к нам и наши к ним почти не ездят, но это из-за коронавируса. Не та сейчас в Америке эпидемиологическая обстановка, чтобы по ней носиться, хоть туристом, хоть по бизнесу. Кому что остро надо, по удалённой связи всё можно порешать. Ну, и что в России укоренилось по части блюд американской кухни, которая на самом деле есть, как бы над ней гурманы не издевались, найти не проблема. Да и большая часть их товаров, популярных в России, по-прежнему в наших магазинах продаётся. Хотя много чего с рынка ушло навсегда. Кризис. Разоряются фирмы, исчезают брэнды. И тут не это главное. Другое в наших отношениях ушло — куда более важное. И, скорее всего, навсегда.

Напрочь отшибло в широких народных массах уважение к Америке и стремление быть похожими на американцев. Не у её преданных фанатиков и апологетов — их хоть на «Эхе Москвы», хоть на «Дожде», хоть в интернете по-прежнему пруд пруди. Больше нет никакого желания выслушивать их вечные поучения, меняться под их влиянием в какую угодно сторону и учитывать, что они говорят. Ну, хотят чего-то, так и пускай хотят. Такое отрезвление настало… Очарование Америки на Россию больше не действует. Угроз её никто не боится. Симпатию испытывают только к личным знакомым и к родне, да и то далеко не ко всем. И это вове не из-за успехов отечественной контрпропаганды, которую в Штатах называют пропагандой.

Войны с Америкой в стране никто не хочет, но если вдруг такая карма выпадет, будет она совсем другой, чем её американское политическое руководство себе представляет. Достали сильно. Все «красные линии» американцами нарушены, и давно. Не стоило им с санкциями завязываться. Опять же, Грузию с Прибалтикой им, может быть, ещё бы и спустили, но Украину и все прочие страны постсоветского пространства, вряд ли. И даже те у нас, кого «Северный поток — 2», в отличие от нашего руководства, не особенно волнует, в Америку больше не просто не верят, но чётко понимают — это враг. Причём произошло всё это по американской инициативе. Опять же, как на всё, что там внутри творится, глянешь, единственное, чего хочется — поставить между нами забор повыше, чтобы их не слышать и не видеть. Какой уж там посол…