Когда на развалинах часовни… Нет — это о другом. Остап, приплясывая у ворот пятигорского Провала, кричал туристам: «Дэньги давай»… Нет — это тоже о другом. А! Вот оно! Паниковский и баллада о гусе, обращённая к тому же Остапу Бендеру, только в исполнении Зеленского, обращающегося к Байдену, у которого он выцыганил-таки приглашение в Соединённые Штаты, пускай не перед встречей того с Путиным, но хоть в какие-то, уже неважно, какие именно, более или менее близкие сроки.

Что скажет президент Украины президенту США со свойственным ему природным искательно-жалобным выражением лица? На что пожалуется, о чём попросит, к чему будет аппелировать? Не про ножку же, шейку и крылышко гусиное будет он говорить с американским визави? Притом, что в характеристике своих недругов, которыми в этой беседе будут выступать клятые москали и лично Путин, он несомненно может дословно цитировать предшественника. «Жалкие, ничтожные люди», — услышит Байден. И далее по тексту Ильфа и Петрова, дословно.

Лучше, чем они написали, Зе всё равно не скажет. Ну, будет говорить не про несправедливое распределение зон нищенства детей лейтенанта Шмидта, согласно конвенции, а про Крым и Донбасс. Про нефть и газ будет говорить, на транзите которого наживает за счёт собственного народа бешеные деньги. Про завистников-олигархов и конкурентов из числа тех, кого Байден знает, если, конечно, он их ещё помнит… В НАТО будет проситься и в Евросоюз. Обвинять, давить на жалость, нести ахинею… Лучший из Паниковских мировой политики!

И, кстати, может он Байдену ещё и бонусы за счёт России предложит, которых у него нет, но которые он на ходу изобретёт, как предложил его литературный предшественник Шуре Балаганову краденые гири подпольного миллионера Корейко. С него станется. В Вашингтоне к таким фортелям ещё не привыкли — редко сталкиваются с аттракционами такого уровня наглости. И что тут Байдену скажешь, чем поможешь больному старику? Пилите, Джозеф, они золотые? Не поймёт-с. Американец-с. Нечем нам его выручить…