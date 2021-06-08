{ 8 июня 2021 }

В Крыму запретят рекламу праймериз

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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В Государственном совете Крыма разрабатывают законопроекте о запрете «англицизмов» в рекламе. Цель — спасти детей от «комплекса неполноценности».

«Зачем тебе знать русский, если всё на английском? Для молодежи это кажется прикольно, но такое подражание – это уничтожение русского мира изнутри таким мягким оружием», – сказал спикер крымского парламента Константинов и привёл в пример ситуацию на Украине. Мог бы по традиции предложить запретить Макдональдс и Бургер Кинг, но над ними в Крыму одержали победу ещё в 2014 году.

Сенатор от Крыма Цеков пошёл дальше и выступил против слова «праймериз». Кстати, Константинов использовал это слово в недавнем интервью о праймериз «Единой России». И не только он. Сам лидер партии Дмитрий Медведев использовал это слово. Официальный орган правительства РФ «Российская газета» тоже использует это слово.

В общем создаётся крымская фронда против московских западников. Как бы Крым скоро не вошёл в состав ЛДПР.

Методичка


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