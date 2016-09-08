Филипп Киркоров поддержал Дональда Трампа

Филипп Киркоров высказался в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Певец утверждает, что победа Трампа на выборах повлечет за собой улучшение отношений между Америкой и Россией.

— Если Дональд Трамп будет президентом, отношения между нашими странами станут намного, намного лучше, ближе, и я молюсь за это. Две больших нации, две больших страны должны быть друзьями, — заявил Киркоров в интервью BBC, добавив, что в случае победы лично поздравит политика.

Отмечается, что Трамп и Киркоров знакомы более 20 лет — певец даже был членом жюри организованного Трампом конкурса «Мисс Вселенная», проходившего в Москве в 2013 году. Политик тоже благосклонно относится к артисту, называя его «российским Майклом Джексоном».