АDВОКАТ БЕЛЯК BAND «Girls and Tonic»

Сергей Беляк – это не только один из самых известных адвокатов страны, за плечами которого – защита Владимира Жириновского, Андрея Климентьева, Эдуарда Лимонова и многочисленных нацболов. Уже пятнадцать лет Беляк записывает собственные песни (сочиняет гораздо дольше), привлекая к записи легендарных музыкантов северной столицы. Он никогда не выступал живьем, АDВОКАТ БЕЛЯК BAND – это чисто студийный проект. За четыре альбома через группу прошло сорок восемь человек, а на одном ее диске запросто уживались стили от хип-хопа до арт-рока. Песни на стихи Маяковского, Северянина, Лимонова, а чаще – свои собственные пел умный немолодой мужской голос. Рядом с ним можно было услышать и Всеволода Гаккеля из «Аквариума», Дядю Мишу Чернова из «ДДТ», и Геннадия Барихновского из «Мифов», и Дмитрия «Монстра» Гусакова из «Ноля», и Игоря Черидника из «Аукцыона», и Виса Виталиса, и Алексея Смирнова из «Кафе»… долго перечислять.

Новый, четвертый альбом АDВОКАТ БЕЛЯК BAND получил название «Girls and Tonic». Работая над ним, Беляк впервые обратился к прямому рок-н-ролльному и блюзовому звуку, без лишних сложностей. Основными творческими партнерами автора стал Наиль Кадыров (Зоопарк) и Петр Струков (Дети, Ноль). Объясняя им задачу, Беляк говорил, что хочет добиться в альбоме чувственности и сибаритского духа: хорошо, когда хорошо! места под солнцем хватит всем!

На первый взгляд, так и получилось.

Но не торопитесь. Это по-прежнему умно и провокативно, и по ходу прослушивания вы не раз вздрогнете.

А «Блюз для собачек мелких пород» посвящен Майку Науменко.

Антон «Ботаник» ЧЕРНИН.