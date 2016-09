АDВОКАТ БЕЛЯК BAND «Girls and Tonic»

Музыкальные проекты или группы, названия которых образованы от имён собственных, не столь уж редки на нашей поп-рок-сцене – «Доктор Ватсон», «Профессор Лебединский», «УмаТурман» и т.п., поэтому рок-группа «Аdвокат Беляк» не является здесь чем-то необычным и вполне подходит для [Читать...]

Творческий вечер Сати Казановой с новым проектом S.A.T.I. Acoustic Band состоится в Театральном зале ММДМ 18 ноября. В этот вечер артистка представит свою концертную программу «Новая я». В концерте примут участие Игорь Матвиенко, Иосиф Кобзон, Сергей Мазаев, группа [Читать...]

Фронтмен рок-группы Band Of Horses Бен Бридвелл объявил о своем сольном проекте под названием Birdsmell, сообщает NME. Под этим именем музыкант выпустит 7-дюймовку и отправится в турне по США в ноябре 2013 года. Бен Бридвелл объясняет, что просто [Читать...]

Концерт лидера группы Billy‘s Band Билли Новика с программой «Песни Егора Летова» состоится в клубе «16 тонн» 15 марта. В программе, как легко догадаться из названия, прозвучат кавер-версии композиций лидера «Гражданской обороны». Сет-лист предстоящего концерта уже составлен, в него [Читать...]

Йоко Оно и Plastic Ono Band выпустили еще одну песню с готовящейся пластинки «Take Me to the Land of Hell», сообщают «Звуки. ру». Выход альбома запланирован на 17 сентября 2013 г. В записи афротрека «Bad Dancer» приняли участие [Читать...]