Американский президент решил отправлять COVID-зараженных в тюрьму

Газета The Washington Post со ссылкой на книгу своих журналистов сообщила, что Дональд Трамп на ранних этапах пандемии коронавируса в США рассматривал возможность отправлять зараженных в американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.

Тогда реализацию данной идеи заблокировали советники президента. Несмотря на всю дикость данного предложения, сложно не признать, что идея свести всех зараженных на какой-нибудь изолированный остров — наверное, первое, что придет в голову представителя ядерного электората Трампа, когда он услышит о вероятности пандемии.

Такие люди хотят рубить сложные узлы, а не развязывать их. Трамп как прирождённый политик всегда отлично чувствовал настроение своего избирателя и регулярно снабжал его подобными резкими решениями. Большая часть из таких инициатив была реализована частично либо не реализована вовсе, но их брутальность на уровне риторики зашкаливала. Стена на границе с Мексикой, отмена Obamacare, вывод контингента из Сирии и Афганистана, выход из Парижского соглашения по климату… Идея устроить ковидник на Гуантанамо отлично ложится в этот ряд.