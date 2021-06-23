{ 23 июня 2021 }

Американский президент решил отправлять COVID-зараженных в тюрьму

Рубрики: [Telegram]  [Здоровье]  
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Газета The Washington Post со ссылкой на книгу своих журналистов сообщила, что Дональд Трамп на ранних этапах пандемии коронавируса в США рассматривал возможность отправлять зараженных в американскую тюрьму Гуантанамо на Кубе.

Тогда реализацию данной идеи заблокировали советники президента. Несмотря на всю дикость данного предложения, сложно не признать, что идея свести всех зараженных на какой-нибудь изолированный остров — наверное, первое, что придет в голову представителя ядерного электората Трампа, когда он услышит о вероятности пандемии.

Такие люди хотят рубить сложные узлы, а не развязывать их. Трамп как прирождённый политик всегда отлично чувствовал настроение своего избирателя и регулярно снабжал его подобными резкими решениями. Большая часть из таких инициатив была реализована частично либо не реализована вовсе, но их брутальность на уровне риторики зашкаливала. Стена на границе с Мексикой, отмена Obamacare, вывод контингента из Сирии и Афганистана, выход из Парижского соглашения по климату… Идея устроить ковидник на Гуантанамо отлично ложится в этот ряд.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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