Факторы препятствующие образованию антител от COVID-19

Каждое заявление Роспотребнадзора и Голиковой о запрете алкоголя при вакцинации вызывает бурную реакцию в соцсетях. Может ли алкоголизация населения сорвать прививочную кампанию?

Во-первых, надо отделять период Нового года. В декабре продажи алкоголя в литрах вырастают в 1,5 раза по сравнению со средним месяцем. Не пить алкоголь совсем в Новый год в России считается социально неодобряемым поведением — с этим сложности. Но вакцины пока мало, масштабная проблема будет только среди некоторых профессиональных групп.

После Нового года, ближе к весне, потребление алкоголя будет ниже. Но возникает другая проблема. Мужчины пьют чаще женщин. Мужчины же больше погибают от коронавируса. По данным Росстата за 2016 год, 72% россиянок употребляют алкоголь только по праздникам, среди мужчин таких только 38%. То есть женщины сорвать вакцинацию не должны.

30% мужчин употребляют 1-2 раза в месяц — могут потерпеть. 22% один раз в неделю — им придётся резко менять привычки. 8% несколько раз в неделю и 2% каждый день — фактически алкоголики, на которых вакцину, возможно, не стоит тратить. Грубо говоря, это около 5% взрослого населения — коллективный иммунитет должен обойтись без них.

Но нельзя забывать о других факторах, которые назывались барьерами для образования антител. Среди них были и стресс, и старость, и лекарства. Алкоголь — не самая большая проблема в борьбе с коронавирусом.