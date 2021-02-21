{ 21 февраля 2021 }

Происхождение COVID-19

Рубрики: [Telegram]  
Метки:

У ВОЗ были такие обширные планы на поездку в Ухань, казалось, что вот-вот — и все покровы будут сорваны, а тайны — раскрыты. Закончилось всë тем, что гласно и негласно ВОЗ намекнула всем, что вирус возник не в Ухани, а, возможно, и не в Китае вовсе.

Тем временем, новую версию птичьего гриппа нашли и в России. Пока на птицефабриках, но год назад тоже никто не думал, что так всë обернëтся. Только все свыклись с мыслью, что пандемия идëт на спад, как вот уже и третья волна в Европе, и новые ограничения.

Единственным «плюсом» от лавины летучих смертельных зараз можно считать только то, что с каждым разом врать получается всë хуже, так что приходится говорить правду. И не только в России, но и в мире. И о реальной смертности, о том, «что у этих русских, похоже, нормальная вакцина», пусть и одноразовая (на аденовирусах), но рабочая. Но это, согласитесь, слабое утешение.

Методичка


Похожие посты:


  1. Факторы препятствующие образованию антител от COVID-19

    2. Факторы препятствующие образованию антител от COVID-19

    Каждое заявление Роспотребнадзора и Голиковой о запрете алкоголя при вакцинации вызывает бурную реакцию в соцсетях. Может ли алкоголизация населения сорвать прививочную кампанию? Во-первых, надо отделять период Нового года. В декабре продажи алкоголя в литрах вырастают в 1,5 раза [Читать...]


  2. Основные проблемы вакцинации от COVID-19

    3. Основные проблемы вакцинации от COVID-19

    Новости о проблемах после вакцинации от коронавируса не противоречат утверждениям о безопасности вакцин. Суть вакцины в том, чтобы ущерб организму после вакцинации был в разы меньше, чем после болезни. Это не значит, что после вакцинации ни у кого [Читать...]


  3. Шведский способ борьбы с COVID-19

    4. Шведский способ борьбы с COVID-19

    В Швеции, которая не на карантине — тишь да гладь. Моя племянница в маленькой деревушке около Стокгольма — 20 домиков. Четыре уже выставлены на продажу или аренду. Там жили пожилые люди. Все тихо-мирно… Просто их не стало. А [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««