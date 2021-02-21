Происхождение COVID-19

У ВОЗ были такие обширные планы на поездку в Ухань, казалось, что вот-вот — и все покровы будут сорваны, а тайны — раскрыты. Закончилось всë тем, что гласно и негласно ВОЗ намекнула всем, что вирус возник не в Ухани, а, возможно, и не в Китае вовсе.

Тем временем, новую версию птичьего гриппа нашли и в России. Пока на птицефабриках, но год назад тоже никто не думал, что так всë обернëтся. Только все свыклись с мыслью, что пандемия идëт на спад, как вот уже и третья волна в Европе, и новые ограничения.

Единственным «плюсом» от лавины летучих смертельных зараз можно считать только то, что с каждым разом врать получается всë хуже, так что приходится говорить правду. И не только в России, но и в мире. И о реальной смертности, о том, «что у этих русских, похоже, нормальная вакцина», пусть и одноразовая (на аденовирусах), но рабочая. Но это, согласитесь, слабое утешение.