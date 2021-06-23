Черноснежка и семь эльфов

Продолжая ковыряться в земле в поисках дна, «Дисней» наткнулся на гномов и их милую сожительницу по прозвищу Белоснежка. Благодаря фото вы уже догадались, какой ее увидели продюсеры в фильме «Белоснежка и семь гномов». Мы не собираемся обижать Рэйчел Зеглер — она симпатичная девушка, которой подошла бы сотня ролей, но… Белоснежка. Они снег-то вообще видали?

А как, в конце концов, изобразят гномов? Разве тех не обижает статус сутулых карликов, с мозолистыми трудовыми ручищами? Почему вообще еще нет движения за права гномов, которое требовало бы изображать их высокими, худыми и длинноволосыми красавцами, вроде эльфа Леголаса?Столько веков гнут спины в рабских условиях — наверняка заслужили и собственные волнения по всей Америке с чудесным слоганом Gnom`s lives matters.

Пока весь этот разгул выглядит так, будто взбунтовавшиеся рабы перебили охрану, дорвались до гардероба господ и изгаляются друг перед дружкой в катастрофически не идущих им нарядах, париках и напудренных образах, заставляя связанных господ любоваться этим торжеством убогой безвкусицы. После чернокожей английской королевы, колумбийской Белоснежки и феи-трансгендера из Золушки (почему никто никогда не хочет играть Крысу?!.) — страшно представить, кого еще окунут в золу ревнители новой этики. Впрочем, одновременно еще и забавно — надо будет пофантазировать на досуге.