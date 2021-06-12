{ 12 июня 2021 }

Семейное гнездо Сергея Гармаша

Рубрики: [Анонсы]  [ТВ]  

В эфире программы «Однажды…» на НТВ её автор и ведущий Сергей Майоров поговорит по душам с актрисой театра и кино Нелли Уваровой, побывает в загородных домах народного артиста России Сергея Гармаша, актёра Вадима Андреева и заслуженного артиста России Дениса Майданова, а также продолжит путешествие по театру Дмитрия Бертмана «Геликон-Опера». 

Нелли Уварова — ведущая актриса Академического молодёжного театра и востребованная звезда. Постоянная смена образов, вечные гастроли, нехватка времени на семью — вот, что сопровождает Нелли по жизни. Но даже в столь плотном графике есть место для трогательного и очень благородного дела. В эфире программы «Однажды…» Нелли расскажет о своём проекте для художников с ментальными особенностями развития, которому уже больше 10 лет.

Для больших семейств собственная усадьба с садом и огородом — это не только спасение от суеты, это — место силы, островок безопасности и личного счастья. Ведущий программы «Однажды…» Сергей Майоров побывал в загородных домах Сергея Гармаша, Дениса Майданова и Вадима Андреева. Звёзды расскажут истории приобретения своих домов, покажут их изнутри и поделятся со зрителями, почему жизнь загородом им нравится больше, чем в мегаполисах. 

Московскому музыкальному театру «Геликон-Опера» уже более 30 лет. В эфире программы «Однажды…» создатель театра Дмитрий Бертман расскажет о том, как появился театр, его дружественном коллективе и партнёрах. Дмитрий проведёт экскурсию по зданию театра и поделится историей о его нелёгком строительстве и проектировке.

Смотрите новый выпуск программы «Однажды…» на НТВ — в воскресенье, 13 июня, в 14:05.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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