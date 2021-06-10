Сергей Шакуров, Анатолий Белый, Игорь Петренко и Антон Васильев в спортивной драме «Мастер»

15 июня в эфире телеканала НТВ состоится премьера спортивной драмы «Мастер» о лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков — легендарной команде «КАМАЗ-мастер». Главные роли в картине исполнили народный артист России Сергей Шакуров, заслуженный артист России Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский, Линда Лапиньш, Аристарх Венес и Никита Павленко. Также в картине задействованы заслуженный артист России Олег Филипчик, Ксения Лаврова-Глинка, Ангелина Поплавская, Ингрид Олеринская и пилоты «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов, Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов.

Сюжет сериала вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни, и повествует о смене поколений в команде, когда после многолетних побед, новичкам и старожилам предстоит создать новый боеспособный коллектив.

После 12-летнего перерыва бывший пилот «КАМАЗ-мастера» Денис Сазонов (Антон Васильев) хочет вернуться в родную команду, но заместитель директора команды Ерёмин (Игорь Петренко) не хочет давать ему второй шанс, ведь считает, что тот нарушил командные правила. Тогда Сазонов устраивается уборщиком и проходит путь «в руль» с самого начала. Но и здесь его ждёт неожиданный сюрприз: он встречает свою бывшую жену Женю (Линда Лапиньш), которая планирует стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе. Руководитель команды Кузнецов (Анатолий Белый) уверен, что команде нужны изменения, ведь на последнем Дакаре «КАМАЗ-мастер» занял только одно призовое место: это хоть и выглядит как успех, но Кузнецов знает, что это не так. К тому же, в новом сезоне им предстоит ещё более острая борьба: кроме традиционных соперников — французов, немцев и чехов — в соревнования вступает канадская команда «Крон рейсинг». Кузнецов решает пойти на риск: он резко меняет состав и берёт в команду «необстрелянных» пилотов Максима Ерёмина (Аристарх Венес) и Наиля Абдуллина (Никита Павленко).

«Так повелось, что спортивные фильмы или сериалы, которые производятся сегодня в России, посвящены в основном историческим победам. «КАМАЗ-мастер» — это легендарные победы и спортсмены, и мы всеми ими гордимся. Главная миссия этого фильма — показать победы современной России. Мне кажется, это очень важно — показать зрителю, как мы можем побеждать сегодня», — говорит Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ.

«Истории, написанные жизнью, существуют вне правил кинодраматургии: там не гарантированы неожиданные повороты сюжета и сложный путь к успеху. И потому авторы «Мастера» поехали к своим героям, в Набережные Челны, где прожили три месяца и стали частью сверхуспешной команды «КАМАЗ-Мастера». Именно там, в эпицентре событий, и рождался сценарий, который был бы невозможен без потерь, сложных ситуаций и того преодоления, которое они могли увидеть только своими глазами. Так появилась большая эмоциональная история, которая вобрала в себя все, что случилось с командой за эти годы», — говорит Фёдор Бондарчук, генеральный продюсер картины.

«Мастер» — это первый в мире сериал про ралли-рейды, про гонки на грузовиках, поэтому снимать его было интересно и тяжело: разнообразные трюковые сцены, мощный актёрский ансамбль, несколько экспедиций, большое количество гоночных машин, множество неожиданных вопросов, которые необходимо решить. Например, как найти массовку в пустыне или как проводить съёмку во время учений Военно-воздушных сил. В первую очередь нужно было снимать интересно. Мы использовали все мощности и новинки операторской техники», — говорит Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер компании Art Pictures Vision

«Такие проекты делаются либо вопреки, либо благодаря. Наша картина — тот редкий случай, когда это произошло и вопреки пандемии и благодаря многочисленной помощи. Мы низко кланяемся всем тем, кто вложил свои кирпичики в создание этой истории. Очень хочется произнести множество благодарных слов! Но самая главная благодарность — результат нашего труда. То, что вы увидите на экране», — говорит Степан Коршунов, режиссёр-постановщик.

Подготовка к проекту была долгой и кропотливой: весь процесс занял около 5 лет. Съёмки картины прошли в республике Татарстан — на тренировочной базе «КАМАЗа» в Набережных Челнах и Казани, а также в Москве, Астрахани и Астраханской области, где проходит ралли-рейд автогонки «Золото Кагана», и в Казахстане, в том числе на трассе международного ралли-рейда «Шёлковый путь». Кстати, именно в Астраханской области, в степях и пустынях Наримановского района, снимали гоночные сцены — финальную гонку «Шёлковый путь» и эпизоды Чемпионата России. Зрителей ждёт много сложных трюковых сцен, где дублёрами главных героев выступили профессиональные титулованные гонщики «КАМАЗ-мастера».

Саундтреками спортивной драмы стали песни «Среди акул» рок-группы «Мураками» и «Не брошу на полпути» певицы Ёлки.

«Очень круто, что в очередной раз всё совпало. Это наталкивает меня на мысль, что совпадения в нашей жизни не случайны. Ребята из «КАМАЗ-мастера» пришли к нам на встречу, а у нас как раз была готова демка, которая идеально подходила под проект и под всю историю», — делится Ёлка.

Премьера спортивной драмы «Мастер» состоялась на платформе PREMIER 18 февраля 2021 года. сериал собрал более трёх миллионов просмотров на видеосервисе, а также вошёл в топ-3 по просмотрам сериалов февраля. По версии пользователей PREMIER рейтинг картины составил 9,6.

Спортивная команда «КАМАЗ-мастер» — единственная в России заводская команда, успешно представляющая страну в мировом автоспорте. Команда была основана в 1988 году: тернистый путь к покорению Дакара начался в 1990-м, а впервые экипаж выиграл гонку в 1996 году. С тех пор команда 30 раз участвовала в гонке и 18 раз побеждала в ней. Также на их счету три Кубка мира и восемь побед в супермарафоне «Шёлковый путь». В 2021 в четвёртый раз в истории ралли Дакар весь призовой подиум заняли пилоты «КАМАЗ-мастера». А уже с 1 по 11 июля пройдёт крупнейший ралли-рейд Евразии «Шёлковый путь», участие в котором примут семь экипажей «КАМАЗ-мастера».

Гонки без компромиссов начнутся 15 июня в 21.15 на НТВ!

Фото: телеканал НТВ.