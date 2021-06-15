На Первом канале покажут мини-сериал об ужасах европейской ювенальной юстиции. Это обрадовало традиционалистов.

Правда, сериал сняли ещё в 2017 году, но он оказался настолько антирейтиговым, что покажут его только сейчас для заполнения пауз между футболом. Сюжет о финском политике с русской женой, у которых после анонимки отобрали сына. Первая серия как специально в день мачта с Финляндией. Среди консультантов фильма Ирина Бергсет — возникают опасения, как бы в сценарий не вставили что-то про костюмы.

Борьба с западной ювенальщиной — это устаревшая тема. Традиционалисты пытаются этот сериал перевести в российский контекст, на Оксану Пушкину, закон о домашнем насилии. Но на Первом канале на один сериал есть сотни передач «Мужское и женское» с Александром Гордоном, который ежедневно успешно пропагандируют пользу ювенальщины и принудительного чайлдфри.

За последнюю неделю у Гордона были, например, истории о том, как «Анна боится, что ее пятеро детей могут оказаться в детском доме — ведь из-за отца они постоянно ходят с синяками, сбегают из дома и голодают. Но соседи уверены, что Анна сама спаивает Андрея, чтобы изменять ему и уходить в загулы», или «больной ДЦП девятилетний сын Коля ходил по улице голый. Несмотря на многочисленные жалобы соседей, специалисты органов опеки ничего не предпринимают. А сама Ольга не скрывает, что в тот день выпила, но во всем винит трудную жизнь и наглых соседей».

Посмотрев эти передачи, станешь не только сторонником ювенальной юстиции, но и принудительной стерилизации, и запрета зачатия без разрешения государственных органов. Зачатие с разрешения очень хочется ввести и после просмотра передачи ДНК на НТВ — надо прекратить практику незнания россиянами, от кого у них дети.