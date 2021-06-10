Прокрастинируем и машем

Главный недуг, который со временем поражает почти любой отечественный официальный комитет, профобъединение или орган власти — прокрастинация. Извечная русская хандра и обломовщина в XXI веке претерпела важное изменение — поскольку нельзя уже просто так сидеть и ничего не делать, надо имитировать бурную деятельность. А когда надо сделать что-то важное, но очень не хочется — заняться профессиональной прокрастинацией.

СКР на роду написано заниматься «особо важными делами», но реально важные дела давно поделены. Наркотики у МВД, оружие у Росгвардии, терроризм и коррупция у ФСБ.

Можно, конечно, для разнообразия «присесть» на социально важную тему телефонных банковских мошенничеств или злоупотреблений в сфере здравоохранения во время пандемии, но здесь же надо РАБОТАТЬ. Вот и приходится «важнякам» описывать самокаты в северной столицы, искать киберхулиганов с фотографиями онлайн «Бессмертного полка» или класть «лицом в пол» спивающегося блогера Хованского. Почувствуйте уровень.

Или вот, например, главное событие на ближайший месяц — футбольный Евро 2020. Чемпионат ещë не стартовал, а у РФС налицо две существенные проблемы. Во-первых, власти Дании упорно отказываются считать матчи Чемпионата Европы значимым событием и на основании этого не желают пускать в страну российских болельщиков. Во-вторых, вчера стало известно, что Азербайджан заблокировал аккредитацию на ЕВРО2020 одного из лучших комментаторов Матч ТВ Нобеля Арустамяна.

Начнем с более значимого — с Дании. Мы уже рассказывалинашим читателям, в чëм заключаются основные нюансы проведения матча Россия-Дания именно в датской столице. Напомним, что Россия, так сказать, подставила плечо УЕФА, согласившись принять 3 дополнительных матча Евро. Тем самым Санкт-Петербург превратился во второй по значимости город чемпионата — в северной столице запланировано 7 матчей, больше только в Лондоне (8, включая оба полуфинала и финал). В таком статусе РФС мог бы более эффективно стоять на страже интересов болельщиков — инициировать процедуру переноса принципиального матча в Санкт-Петербург, потребовать дисквалификации Дании как страны-хозяйки за дискриминационные ограничения и несоответствие обязательствам, данным УЕФА. В конце-концов, согласовать процедуру размещения болельщиков российской сборной в формате «пузыря» (хотя чего боятся датчане не очень-то понятно — да, заболевают там 350 человек в день, а не 10 тысяч, но и население Дании всего 5 млн.). Как вы понимаете, ничего этого сделано не было. Максимум, чего добились российские футбольные чиновники — процедуры возврата средств за купленные билеты (только билеты на матч, проезд никто компенсировать не собирается).

Теперь кейс Нобеля Арустамяна. Да, все понимают, какая национальность у господина Арустамяна. Да, у него есть родственники на территории Карабаха, которых он неоднократно посещал. Но при этом никто не скажет, что за все эти годы Нобель Арустамян проявил какой-то политический активизм или активную позицию, не согласующуюся со нейтральным статусом комментатора «Матч ТВ» (принадлежащего Газпрому). А самое важное: господин Арустамян является гражданином РФ и подобная дискриминация попросту недопустима для державы, считающей себя «великой». Во всяком случае, когда в похожих обстоятельствах Украина запретила российской исполнительнице Юлии Самойловой участвовать в Евро(видении), шуму от российских властей было больше. Шуму, но не толку.

Но когда Украина запустила спланированный троллинг в виде формы с контуром Украины в границах, признанных ООН, российских прокрастинаторов было не удержать. Не важно, что Россия не сможет коренным образом изменить ситуацию — форму Украина не поменяет, а случись такое, что сборные встретятся в стадии Плей-офф — никто от матча не откажется. Зато как можно пошуметь про Крым и слова на форме. Есть повод не решать важные дела, когда можно не решать неважные.