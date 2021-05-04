Просто смиритесь

Вот и случилось то, о чëм ещë 8 месяцев назад говорил Василий Уткин – питерский «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Третий раз подряд, седьмой раз в истории чемпионатов России и восьмой – с учëтом СССР. В эфире Матч ТВ уже озвучена амбициозная задача – выиграть ещë два чемпионства за 4 года (что даст ещë одну звездочку над эмблемой), но с такими ресурсами сине-бело-голубые управятся и раньше.

Во вчерашнем матче единственный конкурент в борьбе за титул, столичный «Локомотив», до этого не знавший поражений с прошлого года (12 матчей подряд) был не просто побеждëн, а растоптан, унижен и деклассирован. Три безответных мяча влетели в сетку ворот железнодорожников ещë до перерыва, три – после, «Локомотив» ответил только одним голом от позавчерашнего именинника Камано.

Когда решающая встреча первой и второй команды турнира заканчивается с таким счëтом, естественно, что «возникают вопросы». И здесь нельзя не отметить роль настоящего супер-героя матча – судьи Сергея Карасëва. Порядком начудивший арбитр, скандально отсудивший 10 дней назад кубковый матч того же «Локомотива» с московским ЦСКА, а в прошлом туре придумавший удаление (отмененное КДК РФС) в «дерби всея Руси» (что, по общему мнению, испортило матч между «Спартаком» и ЦСКА), тем не менее, был назначен на главную игру года. Результат был немногим лучше работы недавно изгнанного из РПЛ судьи Михаила Вилкова – забитый с нарушением первый гол, сомнительный пенальти, не хватало только удалений, но зато ключевой игрок «Локомотива» Гжегож Крыховяк получил четвëртую «жëлтую» и теперь пропустит следующую игру с московским «Динамо».

Почему это важно? Несмотря на вчерашний результат, помимо финала Кубка перед «железнодорожниками» ещë стоит задача обойти «Спартак» в заочной схватке за второе место, дающее право побороться за место в Лиге Чемпионов (и соответствующие призовые). Без лидера команды это будет сделать сложнее.

Отметим, что для «Газпрома» титул в РПЛ стал вторым за неделю – 28 апреля принадлежащий газовому гиганту омско-балашихинский ХК «Авангард» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина, главный приз КХЛ, обыграв в шести матчах московских армейцев.

Что же могло испортить праздник с салютами и «шоу дронов»? Только сам «Зенит», точнее, санкт-петербургское ГУВД, устроившее для немногочисленных болельщиков «Локомотива» настоящий логистический ад после окончания матча. Поведение «победителей» было настолько вопиющим, что РЖД не стали ждать до утра и разразились гневным письмом примерно в два часа ночи, где припомнили всë – и урезанные квоты, и пересадку болельщиков, и “доставку к метро” под конвоем.

Но что уж теперь «писать письма». После драки, как известно, кулаками не машут. Зенит – чемпион. Просто смиритесь.