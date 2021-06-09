Кто такая Peggy Gou?

Есть древняя традиция — удивляться, когда издания, специализирующиеся на модной танцевальной музыке внезапно выкатывают итоги года, где больше остальных сияют такие исполнители, как Нина Кравиц или Пегги Гу. У последней на Spotify больше миллиона слушателей в месяц при том, что она только вчера выпустила первый за два года трек.

Её музыка — очень расслабляющий микс винтажного хауса, ню-диско и мягких басов, не ограничивающийся инструментальной составляющей, так как Пегги запросто может спеть. Например, самый популярный трек на стриминговых площадках — вокальный диско-поп «Starry Night», где совмещаются родной корейский и английский языки. Но известной девушка стала не благодаря отдельным песням, а за счет успешного совмещения диджейской карьеры и жизни в мире фэшн-бизнеса.

На Пегги подписано больше двух миллионов пользователей в Instagram, у неё есть лояльная фан-база, а если кто-то (например, бывший сосед) напишет пост в Facebook, где скажет, что у неё ужасные привычки, то это станет медиа-бомбой и будет обсуждаться неделями в информационном пространстве. Все богатые люди — проблемные, а проблемные — потому что богатые.

Пегги Гу владеет собственным лейблом Gudu Records, она была корреспонденткой издания Harper’s Bazaar, а сегодня от её имени выпускается одежда в коллаборации с престижными брендами. В мире танцевальной музыки она считается иконой стиля, потому яркие фотосеты на страницах журналов при её участии выходят чаще, чем сольные треки.

Не зная, кем она хочет стать, Пегги не оставляла любовь к музыке и когда невзначай показала коллекцию своих треков одному музыканту из Южной Африки, тот предложил научить её продюсировать свои миксы. Это привело к тому, что она начала активно выступать на разных площадках, отыгрывая 100, а может и больше, сетов за год. Она играла на нью-йоркском Boiler Room, выступала в легендарном Berghain и была желанной звездой на многих именитых фестивалях, вроде Coachella или Glastonbury.

В чем секрет? Она знает как себя подать, она заботится о своем имидже и понимает, как грамотно выражать свою идентичность. Ничего особенного в этом нет, но людей притягивают такие персонажи, а хороший стиль в лишний раз побуждает нажать на заветную «Subscribe», чтобы быть в теме.