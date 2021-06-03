Центр Европы

Как известно, королевство Дания находится в центре Европы, так сказать, «на перекрестке дорог Старого Света». Очень удобно, с какой стороны ни посмотри. Именно благодаря своей «истории с географией» Дания на этой неделе оказалась в центре сразу двух скандалов.

Первый вспыхнул после того, как немецкие журналисты выяснили, что почти 20 лет датские спецслужбы совместно с АНБ США прослушивали все европейские элиты, в том числе – и правительственные линии связи. Также выяснилось, что, пользуясь моментом, США слегка следили за датчанами, а датчане – за планами США и НАТО. Ссориться именно сейчас никто не хочет, но и замолчать ситуацию не получается – Ангела Меркель очень хочет поквитаться с США за «Северный поток — 2», а вместе с этим – и за все раскачивания ЕС из-за океана.

Другой скандал куда как менее громкий, но касается непосредственно России. Через 10 дней стартует Чемпионат Европы по футболу (Евро2020), и сегодня стало известно, что Дания не намерена пускать российских болельщиков на матч сборных Дании и России в Копенгагене.

Дело в том, что Евросоюз рекомендовал пускать только тех, кто привился вакцинами, одобренными ЕС. Российские же прививки, как известно, «не той системы». РФС уже обратился в УЕФА с просьбой повлиять на Данию. Тем более, что Россия разрешила въезд в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем, у кого есть билет.

Напомним, что групповая стадия ЕВРО 2020 сформирована таким образом, что две из четырех команд в группе одновременно являются и странами-хозяйками чемпионата. Согласно этому принципу, России и Дании были гарантированы 2 из 3 групповых матчей на «домашнем» стадионе, а право принять матч между Данией и Россией дополнительно было разыграно УЕФА в конце 2019 года.

Матч сборных России и Дании будет третьим в группе и, скорее всего, решающим для каждой сборной. Мало того, что Дания и так уже получила преимущество своего поля, так теперь ещë и собирается окончательно лишить россиян поддержки болельщиков. После такого откровенно неспортивного поведения РФС стоило бы не просто просить УЕФА «решить вопрос», а изменить результат выбора стадиона в пользу Санкт-Петербурга.

Технически всë не так уж и сложно – Санкт-Петербург и Копенгаген обменяются матчами Бельгия-Финляндия и Дания-Россия. До игры ещë 3 недели, в России и так уже действует безвизовый въезд для болельщиков, а если УЕФА попытается оправдаться недостатком времени, стоит напомнить, что ограниченный тайминг не помешал футбольным чиновникам в последний момент аннулировать тысячи билетов из-за коронавирусных ограничений.

Так, что, еврогоспода, решайте уже вопрос с Данией в рамках доброй воли и существующего расписания. И побыстрее. Это в ваших же интересах.