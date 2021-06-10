Про счастье

Внучка с утра заскочила проведать бабушку с дедушкой, рассказала много интересного (она человек говорливый и под настроение общительный, а как раз настроение у неё было хорошее) и заодно поведала, что кукол она, вообще-то не любит, а любит собачек и динозавров. И тут главная информация была, на будущее, что кукол дарить смысла не имеет. Про динозавров было известно и так, а по собакам ребёнок, что называется, фанатеет. Особенно её привлекают настоящие, так что все соседские пёсели и псицы в посёлке нам знакомы, сто раз поглажены и на прогулках их стараются подкараулить и, уцепившись за поводок, если хозяева разрешают, выгулять самостоятельно. Благо, в основном рядом живут небольшие, или совсем мелкие зверушки.

Вторая внучка вышла на связь по телефону, благо видеоконтакты теперь вещь обыденная, похвалилась новой причёской — окоротили под лето, доведя до состояния изящного каре, чтобы волосы не запутывались, и продолжила играть с собакой дочки, пушистым маленьким померанским шпицем, похожим на пухопопую лисичку, которая с ней выросла и к которой она последние пару-тройку месяцев особенно прониклась. Прямо не собака, а ближняя наперсница и компаньон по играм. Что до пристрастий, там те же динозавры и плюшевые медведики. Куклы тоже не в чести, а собачка всегда под руками и под боком собственная, не до игрушечных. В общем, сплошная летняя идиллия. Благо где-то по посёлку ещё и десятилетний внук носится, лазая и прыгая по всему, что для этого считает подходящим…

Что ещё нужно для глубокого удовлетворения жизнью человеку, чем когда у детей и внуков всё хорошо, особенно, когда последние ещё маленькие? Ну, да, где-то что-то не то с американцами и европейцами — так оно всегда так было и всегда так будет. Это мы только в 90-е сдуру считали, что все наши с ними проблемы закончились, а на самом деле они только начинались. Ну, очередные арабские или африканские партнёры кинули или пытаются кинуть — тоже новость! Ну, соседи по стране опять облаяли и пытаются нагадить. Так они что, сильно изменились с прежних времён? Что там было в глубине души, то на поверхность повылазило, не более, чем. А что начальство ворует, дурит вовсю, бюрократничает и никуда не годится, тоже никакая не новость. Нам к этому не привыкать.

Счастье — это на самом деле отсутствие несчастья. Сто раз убеждался. И, главное, богатые и очень богатые люди вовсе не всегда радуются жизни и проводят свои дни в спокойствии и тишине. Наоборот! Кого зависть к кому-нибудь душит, кого алчность, кого страх… Гармонию в душе там, наверху, мало у кого можно встретить. Да и не любит их, как правило, никто. Есть, конечно, исключения, но мало и встречаются они редко. Старые это истины, как мир. Вневременные и верные для любой страны и любого народа. Только одежда меняется, едим и пьём разное, дома другие, говорим на разных языках, да вместо верхового и гужевого транспорта технику используем. А так… Интересно, конечно, в каком мире будут после нас внуки жить. Нам этого не увидеть. Но в каком-нибудь, наверное, будут…