VACÍO — индепендент в крови

Фраза «У меня есть любимые места, но я забыл что это за места и где они находятся»полностью характеризует VACÍO. Парень с джазовым образованием был замечен еще Иваном Дорном и появился на третьей компиляции лейбла Masterskaya — в треке «tyler jzz3» он выдумывал свой английский и повторял вокал King Krule. Спустя 3 года он консультирует Федука, продюсирует для молодых поп-звезд вроде WOKAWÓNA и записывает собственную музыку, смешивающую синтетический трэп с оторванным гранжем.

Он не против прыгнуть в толпу и разбить там зуб или выставить побитое лицо в Instagram после драки. На фристайле Fast Food Коля признается, что делает музыку, чтобы ходить в Азбуку Вкуса, а не дешманские магазины. И затем на полном угаре он врывается с рассказом про то, как хочет повеситься после очередного нытья девушки, под инструментал Фрэнка Синатры.

В интервью STUDIO 21 Коля переполняет речь словами-паразитами и вместо подробных ответов на вопросы концентрируется на сиюминутных ощущениях и мимолетных историях, которые на самом деле и создают жизнь. Он не стесняется не вписаться в чужой сценарий. И пока youtube-комментаторы кличут его безграмотным дурачком, Коля ходит по Москве в платье и сланцах, по-настоящему кайфуя от будней.

В прошлом году у него вышел лонгплей «индепендент», отображающий независимость Коли что в жизни, что в музыке. Только на альбоме VACÍO могли смешаться клауд-настроения Yung Lean, электронные виражи в духе Mura Masa и R&B. Погромы в отелях, модные показы и бланты в торте вместо свечек — такова рутина Коли, готового превратить в праздник даже трэп-бит с базовыми ударными. Тем не менее, одними 808-ми не обходится. «индепендент» прекрасно подойдет двум подвидам хипстеров — тем, кто любит трещетки, и тем, кто угарает по гитарному музлу. Особенно это заметно на концертах — даже самые спокойные и минималистичные треки лайв-команда снабжает ревом трех гитар, привнося энергетику панка. Достаточно взглянуть на список коллабораций Коли, чтобы понять, что он человек-кроссовер: у него есть фиты с Федуком, Славой Воронцовым, Борисом Гребенщиковым (!), Весъ из «Каспийского Груза», ЛАУД и OG BUDA. В какой вселенной, если не в безумной реальности VACÍO, пересеклись бы эти персонажи?

На Колю уже обратили внимание Дорн и ЛСП, поэтому пора присмотреться и вам. В ближайшее время этот парень стрельнет — если не музыкой, то образом и эпатажем, которых сейчас не совсем хватает в русском хип-хопе.

Давид ЧЕБАНОВ.