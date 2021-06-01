Дуэли в русской литературе и цикличность истории

Посмотрел сегодня в каком возрасте умер Лермонтов — как оказалось, сорвиголова погиб на второй дуэли в 26 лет. Про Михаила говорили, что поэт может заменить людям Пушкина, но никто не ожидал, что проживет он ещё меньше, чем А.С. и умрет по сути из-за такой же глупости. Сам Пушкин напросился на целых 29 дуэлей, из которых большую часть удалось предотвратить, и лишь в единой из них он ранил своего оппонента.

Это касается не только Пушкина. По заверению людей, изучавших дуэли, действительно проходили и заканчивались каким-то летальным результатом лишь единицы. Но это не мешало целому ряду классиков упоминать этот ритуал в своих произведениях и романтизировать это дело в форме стихов. Причем в начале ХХ века дуэли перестали быть достоянием дворянского сословия, как и куда-больше расширилось окно входа в «касту» поэтов/писателей: было важно, чтобы человек был талантливым, начитанным и умным, а сколько грошей у него в кармане и какая родословная позади — нет.

У дуэлей были строгие правила (например, опоздание на 15 минут считалось сливом), а если кто-то отказывался или увиливал, то это превращалось в серьезный удар по репутации. И хоть поводом для дуэли зачастую становился вопрос защиты чести из-за личной обиды, критики или любовных интриг, оппоненты пришедшие стрелять друг в друга могли помириться либо перед самой дуэлью (в 5 минутах от возможности погибнуть), либо в самом процессе — в такой ситуации стрелки целились в небо.

Начиная с 1917 года защищать честь методом дуэли считалось пережитком времени — Октябрьская революция привела к тому, что культура и романтика перестрелок просто напросто умерла. У творческой интеллигенции появились другие проблемы, например, литературные войны между РАППовцами и попутчиками, где всё было завязано на политике и попытках цензурировать неугодных.

Глядя на то, насколько всё серьезно оговаривалось перед дуэлями и насколько регламентированным был процесс, кажется, что это было не просто возможностью выплеснуть чувства, а попыткой аккуратно обрамлять гнев. Так как человек сражался за свою честь, нельзя было допустить, чтобы он погиб с позором, валяясь в грязи. А победа, благородность или ярко выраженная смелость могла помочь даже малоизвестному творцу заработать очки репутации. Это слава, которая с годами могла превратиться в мифы или легенды, укрепляя творческий автопортрет автора. Их произведения пересекались, факты из реальной жизни упоминались в разных стихах, а некоторым даже удавалось задеть друг друга через свои сочинения. А ещё (мне это показалось крайне забавным) дуэль Николая Гумилева и Максимилиана Волошина, которую спровоцировала ссора из-за дамы, посеяла раздор между литературным сообществом — хоть никто никого не убил, люди всё равно должны были выбрать сторону и даже спустя 10 лет, велись споры о том, кто из них лучше.

А чем рэп хуже? Тоже сочиняешь про себя истории, тоже романтизируешь криминальный элемент, тоже пользуешься ссорами или неприятностями в целях повысить репутацию. Тоже участвуешь в регламентированных батлах, где можно в рамках «ритуала» выплеснуть наружу накопившийся гнев и разойтись на мирной ноте. Тоже выбираешь между Бигги и Тупаком. Правда, и это время подходит к концу: потому что возвращается цензура, музыку угрожают удалить из-за обидной строчки в сторону азиатов, а творческое лобби разделяется на тех, кто «с нами» и тех, кто «с ними».