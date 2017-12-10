Закон русской истории гласит: в будущем произойдет примерно то, чего мы ждем, но совершенно не в той форме, в какой мы этого ждали.

Пугачевщина, русский бунт, бессмысленный и беспощадный, – победил, но не в образе мужика с топором, а в лице германизированных интеллигентов с незаконченным образованием.

На смену большевикам пришел Бонапарт, – но Бонапартом оказался не генерал, а незаметный цэковский секретарь и молчаливый наркомнац, которого никто не принимал за диктатора.

После провала мировой революции произошел поворот к буржуазным ценностям и старой культуре, – но представителей старой культуры и буржуазных ценностей именно в этот момент и расстреляли.

Противоречия капитализма взорвались новой мировой войной, – но Советский Союз оказался в этой войне в тесном союзе с этим самым капитализмом, и с ним разделил мир.

Советский Союз гуманизировался в шестидесятые и развалился в восьмидесятые – но авторами перемен стали не американцы, не диссиденты-подпольщики, а заурядные партийные работники.

Из хаоса девяностых вышел новый, облегченный вариант Бонапарта, – но вышел, опять-таки, не из коммунистов-фашистов, которыми пугали друг друга сторонники перемен, а из мира питерской приватизации.

Новые большие деньги в России создали новую реальность, – но победителями в этой реальности оказались разного рода следователи, прокуроры и таможенники с налоговиками, а вовсе не Бендеры из частных контор.

Война началась, – но ее целью, ее главным мотивом стало желание не победить западный мир, а навязать ему свою дружбу, доказать ему свою важность и неотменяемость.

Ну и так далее.

Как узнать, что будет дальше?

Надо понять, какое будущее представляется неизбежным – и вывернуть его наизнанку.

Примерно таким оно к нам и придет.