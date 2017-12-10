{ 10 декабря 2017 }

Евгений Киселев

Рубрики: [Фейсбук]  

Услышал я сейчас Евгения Киселева и душа моя скорбию великой уязвлена была.

Взгрустнулось уже от названия рубрики на ЭХЕ – «Итоги» без Евгения Киселева»

Это, конечно, очень трогательно полагать, что кто-то, кроме меня и Иры Петровской, помнит о приснопамятных киселевских «Итогах» времен старого НТВ, но, думаю, таких людей примерно столько же, сколько тех, кто помнит о журнале Сумарокова «Трудолюбивая пчела».

Сам же Евгений Киселев не стал хуже, чем был в звездные годы НТВ.

Он на том же уровне.

Но стали бы вы сегодня читать Сумарокова?

В том-то и дело.

Буду грустить, ибо мы с Киселевым Е. А. ровесники, а все пытаемся кому-то понравиться в своем одышливом переплясе.

И вдогон.

В той же передаче хамоватый вьюнош по фамилии Нарышкин, говоря о выборах, сказал, что Явлинский «уписается от страха».

Ребята с ЭХА, передайте этому невежественному вьюношу, что Явлинский спас нескольких людей из НОРД-ОСТА и что ему присылали, угрожая, палец его сына.

И еще передайте, пожалуйста, вьюношу, что он полное говно и тупое ничтожество.

Спасибо за внимание.

Аркадий Кайданов


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