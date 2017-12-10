Услышал я сейчас Евгения Киселева и душа моя скорбию великой уязвлена была.
Взгрустнулось уже от названия рубрики на ЭХЕ – «Итоги» без Евгения Киселева»
Это, конечно, очень трогательно полагать, что кто-то, кроме меня и Иры Петровской, помнит о приснопамятных киселевских «Итогах» времен старого НТВ, но, думаю, таких людей примерно столько же, сколько тех, кто помнит о журнале Сумарокова «Трудолюбивая пчела».
Сам же Евгений Киселев не стал хуже, чем был в звездные годы НТВ.
Он на том же уровне.
Но стали бы вы сегодня читать Сумарокова?
В том-то и дело.
Буду грустить, ибо мы с Киселевым Е. А. ровесники, а все пытаемся кому-то понравиться в своем одышливом переплясе.
И вдогон.
В той же передаче хамоватый вьюнош по фамилии Нарышкин, говоря о выборах, сказал, что Явлинский «уписается от страха».
Ребята с ЭХА, передайте этому невежественному вьюношу, что Явлинский спас нескольких людей из НОРД-ОСТА и что ему присылали, угрожая, палец его сына.
И еще передайте, пожалуйста, вьюношу, что он полное говно и тупое ничтожество.
Спасибо за внимание.