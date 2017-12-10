Путин идёт на четвёртый срок

Путин идет на четвертый срок.

Чего бы я – как избиратель – хотел от кандидата Путина?

А вся Россия – что бы могла от него получить?

Ну конечно же денег.

Сто с лишним миллиардов долларов государственных денег закопаны в ценных бумагах коварных США.

Эти сто миллиардов все равно отберут.

Хорошие парни грабят плохих парней – в международной политике так положено, это только мы все прощаем и прощаем долги братскому Узбекистану.

Эти деньги надо вернуть.

И вложить в медицину.

Потому что все остальное – что-то хорошо, что-то плохо, но в целом – терпимо.

Можно ездить по плохой дороге, можно жить в так себе квартире, можно учиться в средненькой школе.

Но когда ты видишь обычную русскую больницу, видишь даже не врачей – нет, врачи как раз часто бывают хорошие, героические даже, – а просто то, как она выглядит, сколько там места – и сколько народу, и сколько платят, и как там кормят, и какие у них возможности, и что там за ощущения, какой там дух – скученности, бедности, оборванности, безнадежности, – ты понимаешь: нет, так нельзя.

Кандидат Путин, вложите деньги, вложенные в Америку, в русское здоровье.

Все равно, повторяю, их скоро не будет – мы уже слишком плохие.

Но мы, плохие, хотели бы еще пожить.