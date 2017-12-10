{ 10 декабря 2017 }

Путин идёт на четвёртый срок

Рубрики: [Фейсбук]  

Путин идет на четвертый срок.

Чего бы я – как избиратель – хотел от кандидата Путина?

А вся Россия – что бы могла от него получить?

Ну конечно же денег.

Сто с лишним миллиардов долларов государственных денег закопаны в ценных бумагах коварных США.

Эти сто миллиардов все равно отберут.

Хорошие парни грабят плохих парней – в международной политике так положено, это только мы все прощаем и прощаем долги братскому Узбекистану.

Эти деньги надо вернуть.

И вложить в медицину.

Потому что все остальное – что-то хорошо, что-то плохо, но в целом – терпимо.

Можно ездить по плохой дороге, можно жить в так себе квартире, можно учиться в средненькой школе.

Но когда ты видишь обычную русскую больницу, видишь даже не врачей – нет, врачи как раз часто бывают хорошие, героические даже, – а просто то, как она выглядит, сколько там места – и сколько народу, и сколько платят, и как там кормят, и какие у них возможности, и что там за ощущения, какой там дух – скученности, бедности, оборванности, безнадежности, – ты понимаешь: нет, так нельзя.

Кандидат Путин, вложите деньги, вложенные в Америку, в русское здоровье.

Все равно, повторяю, их скоро не будет – мы уже слишком плохие.

Но мы, плохие, хотели бы еще пожить.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. Путин идет на четвертый срок

    2. Путин идет на четвертый срок

    Путин идет на четвертый срок. Чего бы я – как избиратель – хотел от кандидата Путина? А вся Россия – что бы могла от него получить? Ну конечно же денег. Сто с лишним миллиардов долларов государственных денег закопаны [Читать...]


  2. Путин молчит

    3. Путин молчит

    На месте американцев и европейцев я бы уже паниковал. Знаете почему? Когда они огласили первые списки, мы ответили зеркально – такой же ерундой. На вторые списки Россия вообще не ответила. Хуже того. Путин снова замолчал. Пара шуток – [Читать...]


  3. Путин

    4. Путин

    Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, что особенностью текущего момента является то, что Путин окончательно понял: “рожать придется дома”. Так называется один прекрасный рассказ Стивена Кинга; ну, в смысле, придется жить, править и умирать дома, а вовсе не [Читать...]


  4. Путин

    5. Путин

    Прекрасно понимаю, что Путин очень многим не нравится, что он может быть даже ненавистен, но я искренне не понимаю, почему всякий придурок, прооравший “Путин – ху@ло!”, большинством этих людей сразу воспринимается, аки светоч мысли, герой сопротивления и бывает [Читать...]


  5. Путин

    6. Путин

    Россия официально сообщила о теракте на борту нашего самолета, летевшего из Египта. В этой связи Путин сделал эмоционально выверенное и точное заявление. Это я к тому, что нам всегда кажется, будто правильные слова находят только лидеры других государств. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»