Идея бывшего министра обороны Польши, насчёт того, что Германия должна выплатить странам «Бухарестской девятки» 5 миллиардов евро компенсации за… «Северный поток-2», чтобы они (Румыния, Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония) и Украина на эти деньги себе оружия купили, от России отбиваться, это, конечно, что-то с чем-то. Во-первых — этот аттракцион неслыханной жадности радует своей бесхитростностью и прямотой. Чистый Остап Бендер, танцующий перед экскурсантами у пятигорского «Провала» с криком «Деньги давай!» Во-вторых, не слишком ли много насчитал, всё равно ведь разворуют? Может быть, польский экс-министр удовлетворится меньшей суммой? Скажем, 50 евро ему и столько же каждому из его коллег — на пиво с колбаской и сладкой горчицей хватит? В-третьих, он что, всерьёз полагает, что если начнётся большая европейская драка, то Польшу и прочие поименованные страны озвученная им сумма спасёт? Их тогда и с ней не будет, и без неё. С гарантией.

Приятно, что пан экс-министр хотя бы с России денег не требует, видимо понимая, что такое «от мёртвого осла уши», а обращает свои претензии к Германии, которая и так много чего Польше дала, ещё в советские времена (и это мы даже не о территориях, которые Варшаве прирезал от щедрот своих Сталин), но, судя по всему, должна давать и дальше, до конца истории, благо, у неё есть, чем поживиться и Польша, которую Черчилль не зря называл «гиеной Европы», этого спокойно пережить никак не может. Немцам, впрочем, есть что полякам предъявить в ответ. За миллионы убитых, ограбленных, изнасилованных и изгнанных из своих домов после войны этнических немцев Польше с Германией вовек не расплатиться. Как не расплатиться с Израилем за евреев. Да и нам есть что полякам припомнить — и не только за русских. Одним цыганам не на кого опираться. Их в Польше, как и по всей Европе, судя по всему, без каких бы то ни было видимых последствий для себя местное население уничтожало.

Американцы, при этом, по любому за Польшу воевать не будут. Да и ни за кого не будут. Так, разговоры одни, чтобы из восточноевропейцев и постсоветских вурдалаков, неонацистского пошиба, сколотить какую ни на есть занозу — России гадить. Что со всеми ними в итоге будет, не их проблема. Расходный материал, он и есть расходный материал. Кто когда и зачем о нём заботиться бы стал? И тут зря польский экс-министр Байдену и его администрации пеняет на то, что нынешняя вашингтонская власть заботится о безопасности своих мелких сателлитов хуже, чем ушедший на покой Трамп. Что тому на них всех было наплевать с высокой колокольни, что всем, кто его сменил. Трамп просто в отношениях с нами блефовал непрерывно, строя из себя крутого и делая вид, что вот сейчас он… А дальше ничего не случалось и случиться не могло. Не для того весь этот цирк американский президент устраивал. Но, судя по всему, как минимум в Польше, да и не только в ней одной, всё это воспринимали всерьёз. Смешные люди, ей Б-гу…