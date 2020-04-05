Рептилоиды в русской литературе — Евгения Некрасова

Когда мне мои литературные собратья бросили текст «Маковых братьев» я даже не онемел.

Ну и что? Автор, вероятно, полудебилка, а может со сложным заболеванием, когда свои туманные полумысли надо выразить буковками. И такое бывает. Какая рецензия на невнятный косноязычный опус?

Это уже потом они раскололись — автор-то непростой. Евгения Некрасова. Увешанная всевозможными премиями и наградами. Тут тебе и шорт-листы самых знаковых, самых одиозных.. И невнятные рецензии этих самых — в жюри.. жюристов.

И книги изданы, оказывается, в редакции Шубиной. Да и книг — достаточно. Аж три или четыре.

И стал я повнимательнее читать этот заборный бред, выписанный нетвердой рукой. И вдруг понял, что вижу что-то до боли знакомое.

Нет, не мат— перемат в устах еще относительно молодой женщины (то ли 32 года, то ли чуть больше), не вранье густопсовое от взгляда на российскую действительность, и даже не намеки на страшное гулаговское прошлое. Это— то — в каждой их книге.

Нет. НЕУМЕНИЕ ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОМ. Не просто графомань серая, когда тест банален и примитивен. Нет. Это как будто перевод Гугла.

Автор тыкается как кутенок в молоко и НЕ ЗНАЕТ, как составить конструкцию предложения. Один в один как у известной «писательницы» Юлии Латыниной.

Я раньше грешил, что Латынина просто выстарилась — и сошла с ума. Ну нельзя так отчаянно врать — мозг не выдерживает и перегревается.. А от этого слова в самые смешные комбинации складываются..

Но — нет, не похоже.

И если бы я верил в нашествие инопланетян, я бы тут же диссертацию написал. Как рептилоиды завоевывают русскую литературу и искусство.

Вот вызвали рептилоида еще достаточно молодого — втиснули его в сущность Жени Некрасовой и строго-настрого велели рассказы и повести писать.

Та ( вернее, тот) в слезы — а как же я, если русский не знаю? только с переводом.. мне ж наш рептилианский ближе.

А главный рептилоид сдвинул кожистые брови на змеиной башке и прошипел, дескать, ничего, не ты первый.. Наши уже обосновались — помогут, продвинут.

Но мне приходится все-таки грешить на ее ЕГЭ, потому как уже давненько на заметке у рептилоидов состою. Регулярно черную метку забрасывают.

Но ближе к тексту. Если это можно назвать текстом. Сюжет пересказывать не хочется — он банален как хвост рептилоида. Но владение языком — это песня.

Описание героини

“Она — рябая, плотная и округлая — белый кабачонок. Ей исполнилось семнадцать, а выглядела она из‑за крупности на двадцать пять лет. ”

Вероятно, с флорой у рептилоидов плоховато получается. Это что ж за рябой и белый в одном флаконе — кабачонок? Да и из-за крупности — это по гуглу.. То есть крупный слон — выглядит старше, а некрупный жук — молодо?

Но это — не самое печальное.

” Ходила ребёнок ребёнком. В плотных серых колготках, с плотным серым налётом на пытающихся быть голубыми глазах. ”

Здесь непонятно — у нее на обоих глазах бельмы были или все же она одевала глаза в колготки? И как глаза пытались быть голубыми? И могу ли я, например, уговорить свои глаза стать карими? Одни загадки.

Родители тоже были загадочные.

“Родители, пребывали в полусне и по очереди, пятнашками выталкивали друг друга ненадолго в жизнь”.

Ну я не знаю, наверно, в рептилоидной школе играли в другие игры? пятнашки — это вроде — не пинком выкидывать в жизнь, типа отфутболить? Галочка — усильте изучение человеческих игр. Чтобы не ошибаться.

С дедушкой тоже был явный непорядок. Как-то по -рептилоидски откровенный непорядок.

“Однажды Света зашла к дедушке и увидела его красные глаза. Но сегодня эта краснота не краснела, а пылала — вокруг глаз, в ушах и на щеках дедушки. Весь дедушка разом постарел, уменьшился в размерах и превратился в совсем старика.”

Пылающая краснота в ушах — это сильно. Именно от нее наверно дедушка и уменьшился в размерах. Такое увидишь — вздрогнешь.

И, конечно же, Света была ошарашена, невзирая на бельма в глазах.

«Под шапкой ушанкой у нее стучало, кулаки самопроизвольно собирались в шары.»

И ведь верно. Во что еще могут самопроизвольно собраться кулаки? Не в треугольники же? Или в эллипсы ( хотя тоже удачно). Только в шары.

Это когда у дедушки разбили какие-то хулиганы его красный жигуль. Описание тоже очень живописно, но не сейчас. В него — жигуль — еще и помочились.

” От «копейки» несло — в салон не раз помочились. Поролон впитал в себя жёлтую жидкость, она же лужицами сидела на сохранившейся обивке. ”

А кто возьмет на себя смелость сказать, что лужица — лежала? иди стояла? или — стекала? Нет — она сидела. Вот захотелось просто посидеть — и уселась. ( Что-то не в порядке у рептилоидов с глаголами, помню, у Латыниной также «стояло» лицо в воротнике..)

С биологией тоже плоховато — а что еще можно сказать? Ну если ты резидент на чужой планете, то хоть немножко изучи природу.. Нет, некогда.. писать надо. И вот получается..

Вот например,

“Вся эта машина — один большой красный мак с чёрными семечками внутри, приносящий нездешнюю, южную радость.”

Ну что сказать — вы видели красный мак с черными семечками внутри? Я — нет. Иначе бы вздрогнул, мутант, дескать.. И даже южные маки себя скромно ведут — сначала коробочку формируют, а потом уже семечки. То бишь — зернышки. А этот, наверно, еще с подсолнечником спутался. Может, у них наоборот?

С капустой такая же беда.. Но здесь я понимаю, где вы видели ящеров, едящих и нахваливающих борщ или суп? Я — нет. Откуда им знать-то? Вот автор и пишет неумело:

«Дома поели щей с хрустящей полусырой капустой, которая венчала обычно поверхность супной воды. Дедушка готовил такие щи сам.»

Зато как уважительно о капусте — «венчала» супную воду. Наверно, с укропом. Или сельдереем. Мастер дедушка.

Да и старухи -соседки не подвели.

” Старухи‑коренья зацвели все, закачались, завспоминали. Один из кореньев возбужденно закачал отростками.”

Интересная метафоричность, вероятно в местности рептилоидной коренья сразу зацветают, а старухи уже не делятся по половому признаку. Да и вообще есть ли у рептилоидов пол?

Света в шапке-ушанке отправилась к свидетелям-соседям. Удачно.

” Вера пососала вставную челюсть и растопырила дверь ”

Насчет челюсти — не знаю, может это плагиат у Стругацких «цыкать зубом», а вот растопырка двери — это интересно. Вот не пролезает шкаф в дверь, а ты ее растопырь — и все дела.. Все сложное — оказывается, просто.

Да, там еще мальчик был

«мальчик двигал, жуя колбасу, маской явного вырождения»

Это, наверно, когда задумывался, снимал ее — и как машинку катал.

Потом читать, надо сказать, довольно противно даже мне — мужику. Сплошной мат и секс. И надо заметить, что даже в этом насущном вопросе юный рептилоид-внедренец не на уровне. То ли у них секса нет, то ли груди отсутствуют — как лишняя деталь, но как-то все неуверенно, я бы сказал.

« Её крупные, белые, с синими венами груди, дышащие как отдельные звери, сидели у него на голове.»

Я хотел заглянуть в Камасутру. Но — и там ничего. Хотя зрелище завораживающее — сидящие груди у него на голове. Да еще одна дышит как слон, а вторая — как суслик — с присвистом.. Стоило бы посмотреть. А сколько вариаций сразу! Подбоченившиеся груди, улегшиеся груди на ушах. Надо бы подсказать, что тема неисчерпаема..

Я не знаю, как считать этот инопланетный вклад в русскую литературу — новшеством? удачей? взаимопроникновением культур? Но надо сказать, последняя метафора меня покорила

«Дубы урчали листьями от ветра».

Это тоже неисчерпаемая тема, до этого мало где встречающаяся.. Но ведь как хорошо-то?

Березы, урча больным мочевым пузырем — выдавали березовый сок, болезнь кленового живота выдает сироп канадцам, аппендицит яблони — смола.

Ну что еще можно сказать? А что скажешь? То-то наши литераторы притихли — какие рецензии? Если на тебя посмотрит квелым глазом с кинжалом-зрачка рептилоид и скажет, что это шедевр, однозначно заурчишь дубом. Или осиной.

Это мне можно — у меня кожа непробиваемая. От старости. Или панцирь, как у мудрой черепахи.