Российская бюрократия давно освоила простой как палка приëм: пока не смотрят – делай дичь. В иные моменты возмущение сменяется искренним чувством удивления – и как так можно было вывернуть инструкции и регламенты, чтобы на выходе получилось такое.

На днях выяснилось, что на ниве преступлений против здравого смысла отметился Россельхознадзор. Оказалось, что почти год надзорный орган, «не привлекая внимания санитаров», запрещал ввоз кормов для животных. Летом 2020 года был закрыт импорт кормов и кормовых добавок из Нидерландов, в марте 2021 — из США, в апреле — из Испании, в мае — из Германии и Литвы. Поводом для запрета во всех случаях послужило содержание в кормах незарегистрированных генно-модифицированные (ГМО) компонентов.

Нюанс заключается в том, что подобные ограничения действуют прежде всего для кормов, предназначенных для «продуктивных животных», то есть коров, свиней, овец и прочих сельскохозяйственных видов. Но Россельхознадзор весьма своеобразно распространил коллективную ответственность сразу на целые государства и за достаточно короткий срок лишил «вкусняшек» собак, кошек и прочих рыбок. Дошло до того, что заводчики в лице Союза предприятий зообизнеса отправили челобитную главе Минэкономразвития Максиму Решетникову в надежде, что уж он-то разберется в вопросе.

Хотя разбираться тут нечего. Россельхознадзор подчиняется Минсельхозу, а Минсельхоз возглавляет сами знаете кто. Так что, Барсик, жри отечественное. Мы тоже не сразу привыкли, но выбора нет.