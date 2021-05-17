Манижа: «Я благодарна всему дерьму, что происходило в жизни»

О ХЕЙТЕРАХ

— К сожалению, в каждой стране есть расовая дискриминация. Думаю, мой случай все же выявил проблему. Потому что многие из людей, которые хейтят меня, просто не знают, о чем говорят — незнакомы с культурой других стран и своей тоже. Это не искренняя ненависть. Благодаря мне теперь многие стали смотреть на представителей другой национальности иначе. Это плюс. Мы стали больше рассказывать о себе, что помогло враждебно настроенным к нам людям избавиться от страха, который и вызывал агрессию. Проходит время — и люди начинают менять свое отношение.

О ПЕСНЕ «RUSSIAN WOMAN», С КОТОРОЙ ОНА ВЫСТУПАЕТ НА «ЕВРОВИДЕНИИ»

— Песня нацелена на русских женщин, восприятие которых тоже наполнено стереотипами. Европейское общество тоже смотрит на русскую женщину с позиции довольно странных предрассудков. И поэтому в Европе удивлены: «Как это так? В смысле? Она берет и вот так поет про русских женщин? Ого!» Их реакция быстрее, потому что я не пою про европейских женщин. У нас пока идет другой отклик. Вспомните детскую реакцию, когда нас ругают или делают замечания. Защита. «Не надо меня трогать!» И только со временем мы начинаем прислушиваться. Думаю, что у песни «Russian Woman» такой же эффект. Пока она доставляет дискомфорт — больше всего тем, кто узнает в некоторых словах знакомые фразы. Эти люди не хотят признавать, что лезть в чужую судьбу не очень правильно. Так что давайте дадим им время.

О ВЛИЯНИИ ЖИЗНЕННОГО ОПЫТА НА ТВОРЧЕСТВО

— Творчество и есть отражение души человека. Но я не знаю людей, которые не сталкиваются с проблемами. У всех свой порог боли. Я благодарна всему дерьму, что происходило в жизни. Именно это научило меня определять ценности. Теперь я знаю стоимость своего успеха. И ценю то, что есть. В один момент все можно потерять, и мне знакомо это.

О РЕЛИГИИ

— Я верю в Бога, но я не религиозный человек. Это тоже следствие моей мультикультурности. И в тексте песни «Недославянка, недотаджичка» есть фраза «Живу по Корану в недрах церкви». Един Бог и грани его бесконечны. Я в это верю. Обожаю находиться в церкви. Недавно прочитала строчку «Будь любовью в сердце матери — церкви своей». Очень трогательно. Потому что чаще всего в церкви встречаешь чистый спокойный взгляд людей. Он очень похож на любовь, которой мы и являемся внутри церкви. Есть какое-то магическое духовное знание, которое ты получаешь, как только приходишь туда.

О ПРОБЛЕМЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

— Наоборот! Попробуйте прийти к любому крупному бренду и предложить ему совместный проект, посвященный домашнему насилию (приложение певицы Silsila действенно помогает женщинам, столкнувшимся с этой проблемой. – Прим. ред.). Вам сразу скажут нет. Потому что это «не вписывается в политику бренда». Каждый раз, когда я просила деньги на социальные проекты, сталкивалась с комментарием: «А можно петь чуть повеселее?» Так что если бы я пела больше веселеньких и простых песен, корпоративов было бы сумасшедшее количество — не знала бы, куда девать деньги. Поэтому все наоборот: это мы вкладываем деньги в социальные проекты, а не продаем их удачнее, потому что они социальные.

(Егор Арефьев, «Комсомольская правда», 17.05.21)