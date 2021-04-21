Нет — это неплохо, что мы теперь всё попробовали и некоторые вещи нам даже понравились. А то читаешь в детстве приключенческий роман и вдруг натыкаешься на какие-то анчоусы. Или, к примеру, авокадо. И тут не в том дело, что нельзя было найти в энциклопедии статью про авокадо и её прочесть. Можно было, и читал. На картинке его видел. А вкус-то у него какой?! Как Высоцкий пел в «Алисе в стране чудес», на старой пластинке: «А-а-а! Э-э-э! То-то, дружок. В этом-то всё и дело»…

Теперь детство прошло, родители умерли — мама недавно, папа давно, сам скоро за ними отправлюсь. Не хочется, конечно, а что делать? Всему и всем положен свой предел. Авокадо теперь в магазинах полным-полно. И жена даже полюбила с ними салаты готовить, которые в Израиле у друзей подсмотрела. И кумкватов полно. И личи с рамбутанами. И, понятное дело, киви. Да что, в магазинах! Киви у нас выращивать начали в Краснодарском крае. А анчоусы оказались полной фигнёй. Тюлька на порядок лучше.

И всё-таки, сколько экзотики ни пробуй, вкус детства самый правильный. Никто не испечёт такого кекса с изюмом и сметанника с шоколадным кремом, как мама. Да, «Прага» из одноимённого ресторана на Новом Арбате по составу круче и австрийский «Захер» тоже, но Б-же мой, какое наслаждение, когда оба бисквитных коржа сметанника покрыты толстым слоем тёмно-коричневого крема, и бока торта им политы, так что вокруг него на блюде лежит толстый глянцевый шоколадный валик, подъесть остатки из кастрюльки…

Торт остывает, крем на торте тоже, и есть его всем можно будет только за ужином — к чаю, но кастрюльку ты получаешь немедленно, здесь и сейчас. Пристраиваешься поудобнее, берёшь большую ложку и медленно, смакуя, полоску за полоской вычищаешь сладкое содержимое, стараясь не звякать. Очень уж звук громкий: брат уроки делает, ему нельзя, да и небезопасно мешать. Может влететь и, главное, кастрюльку с недоеденным кремом мама наверняка отберёт.

Так что вычищаешь её едва ли не до блеска, но ТИХО. А после, как очередь до сметанника у домашних дойдёт, разбираешься уже с ним, напрямую. Аллергия на сладкое, особенно на шоколад и цитрусовые, конечно, никуда не девается, но свой кусок торта ребёнок получит по-любому. Так что, если гостей нет, на пару-тройку дней сметанника хватало, после чего опять наступает твой черёд: верная ложка помогает подобрать остатки крема на блюде, в основном то самое, застывшее вокруг съеденного торта, шоколадное кольцо…

Может ли что-то покупное сравниться с маминой выпечкой? Да, ни в жизнь! Есть в этом мире вкусные вещи. Есть очень вкусные. Есть с неожиданным вкусом, к которому почему-то привыкаешь, как привык к тем же устрицам, и даже ничинаешь в них разбираться и ценить. Но то, что попробовал в детстве — лучшее, что ты можешь в своей жизни встретить. Это наверняка никакая не высокая кулинария. Не готовили дома обладатели мишленовских звёзд. Но оно — самое вкусное и таким останется.

Вспомни своё детство, читатель!