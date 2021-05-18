Сергей Жуков: «Вы бы видели, что творят взрослые мужики»

О 90-Х

— В девяностых вообще никто не заглядывал в будущее, максимум — на год вперед. Любой бизнес: ларек, магазин, музыкальные группы — облагался бандитской данью, можно было не проснуться в одно прекрасное утро. И у нас, разумеется, практически сразу была «крыша». Ребятки говорили нам прямым текстом, что переломают руки-ноги, если, не дай бог, мы чего-нибудь отчебучим без разрешения. Или хоть одно плохое слово скажем о нашем продюсере Андрее. В общем, время было интересненькое и загадывать, что нас ждет впереди, было просто глупо.

О «КРЫШЕ» ГРУППЫ «РУКИ ВВЕРХ»

— Продюсер договаривался с какой-то определенной группировкой, так называемой «крышей», о защите от других бандитов. И если те вдруг приходили требовать «дань», их просто отсылали к «своим» браткам: пусть договариваются — нас не касается. Мы с Лешей жили тогда в Бирюлево, снимали «однушку». Крышевали нас местные же, из известной ореховской группировки. До поры до времени мы не знали, как эти ребята выглядят.

О ТОМ, КАК ВЫРВАЛИСЬ ИЗ КАБАЛЫ

— Непросто. Мы сами попросили помочь. Через два года, в 1999-м, после очередных гастролей прямо у трапа самолета нас встретили «бойцы» и отвезли под охраной в гостиницу «Украина». «Маски-шоу», броневик, вооруженные люди — все как положено. Нас заперли в люксе на цокольном этаже, приставили охрану и сказали, что просто так вы, ребята, в свободное плавание не уйдете. Будут терки, за вас все решат. Но чтобы вы остались в живых, следует решить вопрос «по протоколу», как положено… Мы с Лешей отправили своих родных и членов команды подальше от Москвы и четыре дня не покидали номер.

О «ПОНЯТИЯХ»

— Можно сколько угодно говорить о девяностых, но знаете ли, существовали «понятия». Иначе говоря, «джентльменские соглашения», пусть и криминальные. Слово решало все. Если обещали, что с тобой ничего не будет, можно было больше не беспокоиться.

В тот день решено было вот что: мы отрабатываем пятьдесят концертов, вся выручка отходит продюсеру. И расходимся, при этом расставание никто никак не комментирует. Но этот человек совершил ошибку, и его промах стал нашим козырем. После того как мы спрятались в гостинице, он на нервах собрал пресс-конференцию и рассказал, какие Жуков с Потехиным ужасные гады, его кинули. Все продюсеры должны нас остерегаться. Следом вышла статья в пошлой желтой газетке, где он нас самих и наши семьи оскорблял так, что в приличном издании нельзя повторить. По бандитским представлениям «Руки вверх» оказались потерпевшей стороной, так нельзя себя вести. Мы, разумеется, потребовали извинений.

Следующие три месяца, хотя ни копейки не зарабатывали, провели в эйфории. Впереди маячила свобода: осталось двадцать пять концертов, двадцать, десять, все, последний! Бинго!

Расквитались и стали работать на самих себя. Материально стало намного легче. До этого, давая по полсотне концертов в месяц, мы жили относительно скромно. Бесконечно экономили, откладывали, пытались накопить. А тут, спустя буквально пару месяцев, я купил новый автомобиль и следом квартиру.

О ВСТРЕЧЕ С БЫВШИМ ПРОДЮСЕРОМ

— Года три назад я вылетал из Шереметьево и на паспортном контроле через несколько человек впереди увидел его. С момента нашей последней встречи на той самой разборке прошли долгие годы, мы не контактировали. На его выпады в прессе и голословные обвинения черт-те в чем я никак не реагировал. А зачем? Тем более что никто из представителей СМИ не удосужился обратиться к нам за комментариями, чтобы хотя бы выслушать вторую сторону. Мы поражались: ну для чего взрослый человек распускает глупые слухи? «Руки вверх» — одна из немногих отечественных групп, вообще никак и ничем не запятнанных. Мы не крали музыку, не напивались, не срывали концерты, не болели звездной болезнью. Светлые наивные мишки!

Поскольку разговора с Андреем не произошло, меня не покидало чувство неудовлетворенности. Психологи называют такое состояние незавершенным гештальтом, когда не поставлена финальная точка. Много лет подряд этот гештальт никак не закрывался, периодически я вспоминал то самого продюсера, то его к нам отношение… И образ оставался каким-то противным, честно говоря.

Так вот, в аэропорту, неожиданно для самого себя, я вдруг подошел к нему и протянул руку: «Привет». И в этот миг внутри обдало холодом. Он повернулся и посмотрел так, будто увидел привидение. Долго не решался пожать мне руку, потом все же это сделал. Мы не разговаривали, но стало легко.

На следующий день в соцсети я прочитал его пост о том, что все совершают ошибки, но надо оставаться людьми и он рад нашей неожиданной встрече и рукопожатию — что-то в этом духе. Я написал в комментарии, что да, я тоже рад. Гештальт закрылся.

ОБ УХОДЕ АЛЕКСЕЯ ПОТЕХИНА ИЗ ГРУППЫ

— В середине нулевых в группе произошли изменения, ушел в сольное плавание Леша. Расставание вышло скомканным. В планах было одно, но получилось иначе. Мы хотели поставить красивую финальную точку, даже начали готовить концерт под говорящим названием «Конец легенды», вся Москва была увешана афишами. Но что-то пошло не так, я уже забыл причину, и мы просто разошлись.

За пару лет до этого я уже выпускал сольные альбомы — под именем Сергея Жукова вышли «Территория» и «Нежность». Становился старше, хотелось взрослых лиричных текстов. В те годы песен писалось невообразимо много, а «Руки вверх» выпускали, скажем, двенадцать в год. Куда деть остальные?

Наверное, Леша не хотел уходить, поэтому мы и не дружим как раньше, когда были не разлей вода. Общение, конечно, существует — созвоны в дни рождения и по большим праздникам.

К моменту расставания мы были как сиамские близнецы — каждый знал, что сейчас скажет другой, как отреагирует, пошутит. Это начало конца, когда люди вместе просто потому, что привыкли. Мы перестали друг друга подпитывать, радовать, удивлять.

Музыканты нашей группы были за меня. Все понимали, что вклад Леши мал — он не продюсировал, не режиссировал, не пел вместе со мной. Он играл на клавишных. А мне хотелось иметь рядом такого же сумасшедшего, как я сам: «Есть идея! Супер! И еще одна, и еще! Давай, запускаем!» Правда в итоге я не нашел такого же, продолжил в одиночестве.

О ПРИЧИНАХ ПОПУЛЯРНОСТИ ГРУППЫ В НАШИ ДНИ

— Мы дарим добрую ностальгию по тому, что никогда не вернется к любому из нас, — по юности, молодости. Среди наших поклонников много менеджеров солидных компаний, директоров, владельцев крупного и среднего бизнеса. На работе эти мужчины и женщины — Иваны Петровичи и Елены Михайловны. Они носят дорогие костюмы, часы, украшения, подписывают многомиллионные контракты золотыми ручками. Но после работы уже никакущие. Сил нет… А так хочется вернуться в прошлое, сесть в старую тонированную «девятку», открыть окна, врубить «Ну где же вы, девчонки» и промчаться по городу!

А еще Иванам Петровичам очень хочется набрать полную машину этих самых девчонок и пацанов, привезти их на озеро, разложить пикничок, выставить на траву колонки, танцевать и пить портвейн, не думая о завтрашнем дне. Но все эти мечты уже недоступны, поезд ушел.

Поэтому Иван Петрович с Еленой Михайловной покупают билеты на наш концерт, оставляют дома дорогую одежду, приходят на танцпол и отрываются так, будто им снова двадцать. Вы бы видели, что творят взрослые мужики во время наших выступлений. В этот момент их лучше не трогать!

Потом Иван Петрович едет домой, и снова это директор, отец большого семейства. «Руки Вверх!» для него — маленькая машина времени.

О ХЕЙТЕРАХ

— Хейтеры были, есть и будут. Когда мы начинали, музыкальных газет было немного, зато писали о нас регулярно. Называли, например, колхозной группой, полной деградацией. Но чтобы об этом негативном отзыве узнать, надо было журнал купить. Сейчас же, в нашем скоростном современном мире, буквально каждый может высказаться и это будет услышано.

О ФАНАТКАХ

— Открою один смешной секрет. Когда нам было по двадцать, играл гормон и хотелось весь мир, нашим поклонницам было лет по десять-двенадцать. Выходил на сцену и видел в зале детей с косичками. А когда они выросли и превратились в красавиц, я уже был женат. Посмотрите на мою Регину! Кто от такой женщины захочет гулять?

У ранних «Руки вверх» есть песня «Киска-любовь», а в ней такие слова: «Останься дома у меня, походим голышом с тобою». И я однажды со сцены по дурости крикнул: «Кому жарко? Походим голышом». И весь первый ряд — девчонки-подростки — скинули майки. Я испугался: «Нет! Нет! Оденьтесь!» А они развеселились, машут «тряпочками» — э-ге-ге! Страх страшный… Это сейчас смешно вспоминать, а тогда я разнервничался и никогда больше подобного не повторял.

(Алла Занимонец, «Караван историй»)