{ 17 мая 2021 }

Моргенштерн выпустил новый хит в честь назначения Ксении Розуваевой главой «Росмолодежи»

Рубрики: [Новости]  

Теперь идеологию для молодежи будет придумывать не унылый и несимпатиный Александр Бугаев, а веселая (я надеюсь) и симпатичная Ксения Розуваева.

Раньше Ксения возглавляла организацию под кричащим названием «Роспатритцентр» (такие названия придумываются для классических распилочных контор), а теперь возглавит «Росмолодежь» (честно говоря, примерно то же самое что и«Роспатриотцентр»).

В честь громкого назначения Алишер Моргенштерн (Валеев) выпустил новый хит «Шоу», который за первый час собрал на ютубе 400 тысяч просмотров.

Текст у Алишера Тагировича получился очень многозначным, глубоким и полным экзистенциального надрыва. Впрочем, как и всегда.

Все хотят от меня шоу (Хэй, хэй)

Все хотят — я дам им шоу (Хэй)

Все хотят еще-еще (Хэй)

Я хочу нулей на счет (Go)

Хэй, здорова, букашки (Hi)

Bitch, тут главный шоумен Рашки (Еааа)

MORGEN болен, он, сука, безбашенный (Бэ)

Эй, смотри на эти бумажки (Look)

Глянул на суку (Bitch) — она теперь влажная

Взял ее руку — и сука дрожащая (А-а)

Часы на руке — они дорожащие (Блеск)

Ксении Розуваевой нужно обязательно с Алишером сделать совместный проект какой-нибудь. Может на «Тавриду» пригласить или стать продюсером детского конкурса патриотической песни.

 

Сергей Мардан


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