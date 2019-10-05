Манижа восхитилась увядающей жизнью

Певица Манижа представила новую песню «Сейчас дважды не случится» в начале октября 2019 года. Музыку и слова этого трека написала сама артистка. В композиции «Сейчас дважды не случится» Манижа поет, что нужно жить сегодняшним днем.

— Признаюсь, я боюсь смерти, плачу, видя, как стареют близкие, и сама эгоистично боюсь старости, — написала она в своем инстаграме. — Время не остановить, я знаю. В такие моменты принять это и просто быть «здесь и сейчас» меня учит природа. Какая же она сейчас особенная. Так красиво стареть может только что-то настоящее. Устала от страхов, суеты, гонки и борьбы за первенство. Сегодня я хочу молча восхищаться этой увядающей жизнью. Ведь сейчас дважды не случится.

Концертная презентация сингла состоится на большом сольном концерте Манижи, который пройдет в Crocus City Hall 2 февраля 2020 года.