{ 13 марта 2021 }

Манижа рассказала про шоу для «Евровидения»

Рубрики: [Интервью]  [Музыка]  

Певица Манижа побывала на «Авторадио» в гостях у ведущего драйв-шоу «Поехали» Сергея Демидоваа. Она рассказала о ближайших планах по подготовке к «Евровидению», на котором она будет представлять нашу страну, а также о том, как она вообще попала на конкурс. В эфире она сообщила, что песня была дописана за один день до отборочного выступления, так как до последнего не знала, примет ли участие в отборе.

— Ребята, как нормальный человек я, конечно же, хотела на «Евровидение», — сказала Манижа. — Все мы, артисты, скромничаем. И песня действительно была написана 8 марта 2020 года — но это был лишь набросок. А потом нам позвонили и спросили: «Хотите принять участие в этой гонке?» Мы ответили: «Да, хотим». И за сутки доделали песню, номер, и то, что вы видите сейчас, было сделано за один день. Это факт.

Певица высказалась также о своем отношении к международному смотру.

— Могу сказать абсолютно точно, что «Евровидение» — это до сих пор огромная сцена, как бы мы к этому ни относились, у нее огромное количество зрителей, — сказала Манижа. — Особенно за последние дни я в этом убедилась — за день мою песню прослушали полтора миллиона раз. И когда тебе есть, что сказать — а мне точно есть, что сказать, — это же прекрасная возможность на такую большую арену встать и сказать свой месседж. Мне кажется, это очень сильно, это круто. И такую возможность нельзя было упустить.

Ведущий Сергей Демидов поднял тему, что с песней на русском языке только группа «Тату» добивалась хорошего результата, девочки тогда стали вторыми. Все остальные исполнители, в том числе Алла Пугачева и Филипп Киркоров, с песней на русском языке в десятку не вошли. У Манижи песня именно на русском языке, припев на английском. Ведущий узнал, было ли желание написать свой месседж по-английски, чтобы он шел на всю европейскую аудиторию или месендж адресован именно внутрь России.

— Была концепция у песни, и поэтому концепция здесь превыше всего, — сказала исполнительница. — При этом я хочу сказать, что русский язык звучит суперкрасиво и мелодично. И мне кажется, что полно примеров, которые показывают нам, что на «Евровидении» побеждали люди, которые пели на языке своей страны. У них был месседж — мысль, основное направление песни. Мне хочется спеть на русском языке принципиально. Мне кажется, что это нормально, когда конкурсанты поют на своем языке. Я чувствую, что пора спеть о русских женщинах на русском языке. Все хотят выиграть, отсюда махинации — надо придумать такой номер, как вот несколько лет назад победил кто-то. Надо точно спеть на английском, чтобы охватить большую аудиторию. Но там, где включается маркетинг, там погибает творчество. Однако бывают случаи, когда действительно побеждает творчество. Я верю, что творчество побеждает всегда.

У Манижи очень много планов, связанных с подготовкой к выступлению в Роттердаме.

— Оно будет очень классным, очень открытым, очень честным, — пообещала певица в эфире «Авторадио».

Сейчас она с командой дорабатывает песню и шоу, в Роттердаме оно будет более расширенное.

— Друзья, это был набросок. У нас был один день. В любом случае нам хочется сделать что-то новое в Роттердаме, чтобы удивить, — сказала в завершении беседы Манижа.

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