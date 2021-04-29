{ 29 апреля 2021 }

Квартирный вопрос Бориса Джонсона

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Квартирный вопрос Бориса Джонсона обсуждают в Великобритании. Якобы Борис Джонсон решил отремонтировать квартиру, где он живёт, за 200 тысяч фунтов, но в бюджете королевства на это было заложено только 30 тысяч.

Джонсон мог бы вызвать бригаду НТВ и отремонтировать квартиру в обмен на рекламу пылесоса и антигрязевой прыскалки. Павел Лобков когда-то ездил от НТВ сажать огород в лондонском поместье Березовского. Лобков как раз сейчас свободен. Но Джонсон тайно воспользовался партийной кассой, а это нарушение министерского и партийного кодекса.

О тайном ремонте Джонсона стало известно благодаря скандалу с другим премьер-министром, бывшем, Дэвидом Кэмероном. Кэмерон ранее был фигурантом «панамского досье» — у него были акции офшора своего отца, а теперь он обвиняется в нелегальной лоббистской деятельности. Вошедший в историю Брэкситом, решала Кэмерон использовал личные связи с чиновниками для получения помощи от правительства для финансовой компании Greensill Capital.

Примечательно, что расследование против Кэмерона простимулировал Джонсон. Но в рамках этого расследования вплыла переписка о ремонте самого Джонсона. Когда ФБК признают экстремистами, можно будет следить за коррупционными скандалами на туманном Альбионе. Мария Певчих как раз рядом с ними, тоже может поучаствовать.

Методичка


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