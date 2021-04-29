Маховик репрессий крутится уже без всякой иронии, на чистой ненависти, так что визитам к журналистам уже даже никто не удивляется. Но пока одни правоохранители требовали редакционное задание на несанкционированные акции, другие «делали больно иначе».

Алексею Пивоварову, бывшему журналисту НТВ и RTVi, ныне главе и ведущему собственного проекта «Редакция» инкриминируют нечто более звучное – использование поддельной медицинской справки при оформлении продления разрешения на хранение и ношение газового пистолета.

Здесь стоит пояснить и прояснить некоторые термины, ведь знаменитый правовой нигилизм распростаняется как чума не только среди граждан, но и в редакциях новостных агентств.

Лицензия – выдается Росгвардией для приобретения оружия, действует полгода по правилу «одна лицензия – один ствол».

Разрешение на хранение и ношение или РОХа – выдается Росгвардией после регистрации приобретенного оружия, действует 5 лет, после чего продлевается через Госуслуги.

Если еще проще – лицензия выглядит как цветная бумажка с отрезными полями, РОХа – заламинированная карточка с фотографией.

Как следует из пояснений самого Пивоварова, речь идет именно о ПРОДЛЕНИИ РОХа на газовый пистолет, которым журналист владеет с 2008 года. Для этого журналисту три года назад было необхолимо собрать 2 справки из двух диспансеров, пройти и получить справку общей медкомиссии, а также пройти проверку знаний обращения с оружием. Собранный комплект документов, как мы понимаем, позволил в 2018 году достаточно рутинно продлить РОХа, благо Госуслуги упростили до максимума алгоритм процедуры.

Никто пока что не знает почему Росгвардия решила проверить справки журналиста именно в 2021 году, но по результатам проверки гвардейцы решили разжечь костер инквизиции уже с помощью МВД. Почему это странно? Хотя бы потому, что у Росгвардии находится только копия справки, оригинал хранится у владельца оружия, а вот сама медкомиссия выдавшее документ, вполне могло исчезнуть. В таком случае Росгвардии необходимо определить – была ли справка настоящей на момент выдачи или нет. Здесь уже всë зависит от чистоты помыслов Росгвардии и стоящих перед ней задач, но до прояснения ситуации пугать журналиста и будоражить общественность «уголовкой» (закон о персональных данных? Не, не слышали) несколько преждевременно.

Может быть Паль. А может и «палево».