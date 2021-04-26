У Бориса Джонсона неспокойно

Британские локдауны и так уже порядком подорвали экономику и популярность далеко не самого популярного премьера, а тут ещë всплыли слова, за которые (как за тот «базар») придëтся ответить.

Речь идëт о том, что в ходе одного из закрытых заседаний по поводу очередных антикризисных мер господин Джонсон якобы сказал, что «предпочтëт тысячи трупов введению третьего локдауна». Даунинг-стрит немедленно выступила с опровержением, но выпущенный из бутылки инфоджинн уже захватил первые полосы охочей до сенсаций британской прессы.

Объяснить такой резонанс пусть даже и не сказанных слов весьма просто – на глазах Великобритании в Индии разворачивается настоящая ковид-резня, со штаммом-мутантом, сотнями тысяч заболевших и смертями прямо в каретах скорой помощи или на руках у близких. После года с коронавирусом уже никому не надо объяснять, что Индия, связанная с не такой уж и бывшей метрополией даже не тысячами, а миллионами связей, в самое ближайшее время преподнесет Великобритании «колониальный» презент. По факту критики требуют от Джонсона того, что сами боятся произнести (а за океаном за такое вообще «отменят») – тотального закрытия страны от чужаков, но только чтобы всë работало. И футбол, желательно, со зрителями, в том числе и грядущий Чемпионат Европы.

И в лодке грести, и корону не принести.