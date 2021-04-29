Одной из самых главных «страшилок» для блока НАТО во времена Холодной войны было существование в СССР системы «Периметр», более известной как «Мертвая рука». Алгоритмы системы позволяли нанести ответный ядерный удар даже в том случае, если все командные центры будут уничтожены.

В сегодняшних отношениях России и Европы и до войны недалеко, а холодком уж точно тянет. И вот коллективный евроразум в лице Европарламента придумал (как ему кажется) своего рода новую «Мертвую руку», но на этот раз для обороны Украины от «российской агрессии».

По задумке европарламентариев, в случае, «если Россия не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины», нас с вами постигнут следующие кары:

Отключение от системы банковских платежей SWIFT;

Отключат газ остановка реализации проекта «Северный поток-2»;

Активируются санкции за коррупцию против «российских олигархов».

Предложение, конечно, интересное, но в нынешнем положении России такое уже и не пугает. Отбоялись, да и антисанкции куда страшнее. В результате «мертвая рука» смыкает пальцы на тонкой шее старушки Европы.

Что делает Россия в последнее время (если смотреть «внутри периметра»)? Отводит войска, готовится к большому футболу (попутно, на пару с Лондоном, помогая УЕФА), спасает всех желающих ТРЕМЯ вакцинами.

А что мы слышим в ответ вместо «спасибо»? Истории о Петрове и Боширове.

Так, день за днëм то, что казалось немыслимой и пугающей угрозой превращается в приглашение к неотвратимым и разрушительным действиям.

И никто уже не даст гарантию, что Россия ограничится Украиной.